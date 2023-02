FC Twente Vrouwen klopt Ajax ook in beker en mag dromen van dubbel

FC Twente Vrouwen heeft Ajax ook verslagen in de achtste finales van het bekertoernooi. De ploeg van trainer Joran Pot was in Enschede met 2-1 te sterk voor de Amsterdamse rivaal en mag zo blijven hopen op de dubbel.

Fenna Kalma opende vlak na rust de score op Sportcampus Diekman. Zo maakte ze haar eerdere fout in de wedstrijd goed: in de eerste helft van de wedstrijd had de topscorer van de Vrouwen Eredivisie een penalty gemist.

De treffer van Kalma gaf FC Twente vleugels, want niet lang daarna werd het 2-0. Een voorzet van Renate Jansen viel pardoes in de kruising. Roos van der Veen maakte in de laatste minuut de 2-1, maar het doelpunt kwam te laat om de thuisclub aan het wankelen te brengen.

Zo wint FC Twente opnieuw de topper tegen Ajax. In de Vrouwen Eredivisie wonnen de tukkers al eens met 3-1 van de Amsterdammers. FC Twente gaat daardoor zonder puntenverlies aan kop in de competitie. Ajax volgt op drie punten.