Aanvoerder Kökçü ziet Feyenoord ook van 'kleintje' winnen: 'Dit was de échte test'

Aanvoerder Orkun Kökçü vindt dat Feyenoord zondag door de zege op Fortuna Sittard (2-4) is geslaagd voor een belangrijke test. De Rotterdammers lieten in Limburg zien ook van een op papier makkelijkere tegenstander te kunnen winnen.

Feyenoord bleef de afgelopen maand ongeslagen tegen onder meer Ajax (1-1), FC Twente (1-1), PSV (2-2) en AZ (2-1). De ploeg van trainer Arne Slot heeft van alle titelkandidaten verreweg het gunstigste programma, maar daarin schuilt ook het gevaar voor de koploper.

"De trainer gaf ons mee dat we niet moesten denken dat we het moeilijke deel al hebben gehad", zei de 22-jarige Kökçü in Sittard tegen ESPN. "Daar heeft hij echt op gehamerd. We hebben een best pittige serie wedstrijden afgesloten, maar dit was de belangrijkste wedstrijd voor ons. Dit was de échte test."

De uitwedstrijd tegen Fortuna was inderdaad een potentiële bananenschil, maar het werd een probleemloze middag voor Feyenoord. Bij rust stond het al 0-3 voor de Rotterdammers. In de tweede helft slaagde Fortuna er nog in om twee keer te scoren, maar de zege van Feyenoord kwam geen moment in gevaar.

"In de eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht", zag ook Kökçü. Feyenoord werd in het zadel geholpen door een eigen doelpunt en aan de 0-3 ging knullig balverlies vooraf. "Mij hoor je niet klagen. Het derde doelpunt dwongen we ook een beetje af door hoog druk te zetten. Het was denk ik een goede overwinning."

Feyenoord beleefde een vrijwel probleemloze middag in Sittard. Foto: ANP

Slot ergert zich aan twee tegendoelpunten

Slot was ook voor een groot deel tevreden met wat zijn ploeg in Sittard liet zien. De coach ergerde zich wel aan de manier waarop Feyenoord na rust twee doelpunten weggaf. Fortuna maakte vlak na rust de 1-3 via Deroy Duarte en tekende in de slotfase ook voor het slotakkoord. Dimitris Siovas kopte raak uit een corner.

"Dat was onnodig en moeten we snel van leren", baalde Slot. "Overigens was niet alleen ik er zwaar geïrriteerd over. Ik zag ook een aantal spelers die boos waren. In zo'n situatie mag er ook wat gezegd worden."

Een van de opstekers voor Slot in de tweede helft was de rentree van Gernot Trauner. De verdediger stond maanden aan de kant met een knieblessure. "Het is nog wat vroeg, want hij heeft pas twee keer meegetraind. Maar uiteraard is het fijn dat hij op deze manier weer ritme kan opdoen en dat hij er weer bij is. Dat geeft ons meer mogelijkheden."