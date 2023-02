Sangaré keert terug in basis PSV, ook Fábio Silva begint tegen FC Twente

Delen via E-mail

Ibrahim Sangaré keert terug in de basis van PSV, dat het zondagmiddag voor eigen publiek opneemt tegen FC Twente. De Ivoriaanse middenvelder miste de afgelopen twee duels omdat hij ziek was.

Ten opzichte van de 2-0-zege op Sevilla in de Europa League - die na de 3-0-nederlaag in de heenwedstrijd uitschakeling betekende - staat ook Fábio Silva in de basis. De huurling van Wolverhampton Wanderers, die goed inviel en ook scoorde tegen Sevilla, vormt een voorhoede met Johan Bakayoko en Luuk de Jong.