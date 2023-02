Napoli ziet Internazionale falen en kan aftellen tot derde landstitel

Napoli heeft zondag zonder zelf in actie te komen opnieuw goede zaken gedaan in de Italiaanse titelrace, die eigenlijk geen titelrace genoemd mag worden. De koploper zag eerste achtervolger Internazionale met 1-0 ten onder gaan tegen Bologna en staat nu achttien punten los.

In de eerste helft kreeg het Bologna van basisspeler Jerdy Schouten de grootste kans. Nadat André Onana een inzet van Andrea Cambiaso had gekeerd, raakte Roberto Soriano de lat. In het tweede bedrijf kreeg Internazionale de beste kansen - onder meer via een volley van Edin Dzeko - maar was het Bologna dat scoorde. Schouten handelde snel na balverlies van Internazionale en op aangeven van de Nederlander trof Riccardo Orsolini doel: 1-0.

Brugge was met ook Noa Lang in de basis op eigen veld de betere ploeg en creëerde ook de meeste kansen. Onder anderen spits Ferran Jutglà kwam in de tweede helft in kansrijke positie, maar hij was niet scherp in de afronding. Even later kwam Meijer het hoogst na een voorzet van rechtsback Clinton Mata. De kopbal van de voormalig speler van FC Groningen ging via de onderkant van de lat in het doel.