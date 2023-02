Briesende Advocaat doet slechte zaken met ADO in strijd om derde periode

Trainer Dick Advocaat heeft zondag met ADO Den Haag slechte zaken gedaan in de strijd om de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Den Haag kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel bij laagvlieger FC Den Bosch.

In een wedstrijd zonder veel kansen zorgde Advocaat met enkele woede-uitbarstingen richting scheidsrechter Pol van Boekel voor de meeste opwinding in De Vliert. De trainer claimde tot twee keer toe woedend een penalty bij de leidsman, maar kreeg die niet.

In de slotfase viel FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen uit na een botsing met Thomas Verheydt. De spits van ADO Den Haag probeerde de bal met zijn arm in het doel te werken, maar slaagde daar niet in en botste vervolgens op de keeper. Zijn vervanger Konrad Sikking hield ook de nul.

Daardoor kan ADO maandag de koppositie in de stand van de derde periode kwijtraken aan PEC Zwolle. De Zwollenaren hebben één punt minder dan ADO en spelen maandag een uitwedstrijd tegen MVV Maastricht. De strijd om de derde periode gaat over negen wedstrijden.

ADO heeft een flinke opmars gemaakt sinds Advocaat in november vorig jaar het roer heeft overgenomen van de ontslagen Dirk Kuijt. ADO staat elfde in de Keuken Kampioen Divisie en speelt donderdag in de kwartfinales van de KNVB-beker tegen PSV, waar Advocaat van 1994 tot 1998 en van 2012 tot 2013 trainer was.