Feyenoord heeft aan één helft genoeg tegen Fortuna en blijft op titelkoers

Koploper Feyenoord heeft zondag opnieuw goede zaken gedaan in de strijd om de landstitel. De ploeg van trainer Arne Slot had aan een productieve eerste helft genoeg om Fortuna Sittard te verslaan: 2-4.

Na een dik kwartier leidde Feyenoord al met 0-2 in Sittard door een eigen doelpunt van Ximo Navarro en een schitterende treffer van Mats Wieffer. Santiago Giménez vergrootte de marge vlak voor rust nog naar drie.

Deroy Duarte redde aan het begin van de tweede helft de eer voor Fortuna. Echt spannend werd het daarna niet meer. Igor Paixão werkte al snel de 1-4 binnen en haalde daarmee de angel uit de wedstrijd. Dimitris Siovas zorgde in de 84e minuut voor het slotakkoord.

Feyenoord is al sinds 18 september ongeslagen in de Eredivisie en gaat stevig aan kop. De ploeg van trainer Arne Slot heeft vijf punten meer dan naaste belager AZ en zes meer dan Ajax. De Amsterdammers spelen om 14.30 uur nog wel tegen Vitesse.

Een extra opsteker voor Slot was de rentree van Gernot Trauner. De verdediger, die vanwege een knieblessure sinds december uit de roulatie was, kwam een kwartier voor tijd het veld in voor Wieffer. Met Justin Bijlow (gebroken pols) en Quinten Timber (knieblessure) zijn twee vaste krachten voorlopig nog niet inzetbaar.

Fortuna moest het tegen Feyenoord stellen zonder hoofdtrainer Julio Velázquez. De fanatieke Spaanse coach werd vorige week in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk naar de tribune gestuurd. Zijn taken werden overgenomen door zijn assistenten. Fortuna staat ondanks de nederlaag nog ruim boven de degradatiestreep.

Top vijf in de Eredivisie 1. Feyenoord 23-52 (+31)

2. AZ 23-47 (+21)

3. Ajax 22-46 (+41)

4. PSV 22-43 (+30)

5. FC Twente 22-40 (+20)

Feyenoord scoorde drie keer in de eerste helft en beleefde daardoor een probleemloze middag in Sittard. Foto: Pro Shots

Fouten bij Fortuna leiden voorsprong Feyenoord in

Fortuna en Feyenoord zorgden voor een spectaculair begin in Sittard, al konden alleen de meegereisde fans daar optimaal van genieten. Na tien minuten was het met het nodige fortuin namelijk al raak voor Feyenoord. Ximo Navarro werd verrast bij een door Dávid Hancko verlengde hoekschop en kopte de bal op fraaie, maar knullige wijze in eigen doel.

Het was niet zo dat Fortuna werd weggespeeld door Feyenoord. Burak Yilmaz, die in de eerste minuten een doelpunt afgekeurd zag worden vanwege buitenspel, was zelfs heel dicht bij de gelijkmaker. De Turkse spits kreeg de bal net achter zich gespeeld en kon daardoor niet binnenkoppen.

Feyenoord toonde zich een stuk effectiever en profiteerde optimaal van matig verdedigen bij Fortuna. Wieffer zorgde na een kwartier met een geweldige streep voor de 0-2 en vlak voor rust tikte Giménez van dichtbij de 0-3 binnen. Aan die treffer ging een foute terugspeelbal van Arianit Ferati vooraf, die zijn pijnlijke fout moest bekopen met een wissel.

Een eigen doelpunt van Ximo Navarro leidde de openingstreffer van Feyenoord in. Foto: Pro Shots

Opleving Fortuna niet van lange duur

De wedstrijd leek gespeeld, maar Fortuna schoot in de tweede helft uit de startblokken en kwam in de 48e minuut op het scorebord. Een schot van de ingevallen George Cox belandde op de paal, waarna Duarte de bal in de linkerhoek plaatste. Vlak daarna vloog een voorzet van Cox net voorlangs.

Feyenoord werd uit het niets even met de rug tegen de muur gedrukt. De opleving van Fortuna leek de spanning terug te brengen, maar was geen opmaat tot een comeback. Na wederom halfslachtig ingrijpen door de Limburgse defensie werkte Paixão in de 63e minuut van dichtbij de 1-4 binnen.

Door de vierde Rotterdamse treffer kwam de zege van Feyenoord niet meer in gevaar. Doelman Timon Wellenreuther moest nog wel alert zijn bij een poging van Thomas Buitink, die zijn schot via de vuisten van de Feyenoord-keeper over zag gaan.