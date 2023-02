Wijndal ten koste van Bassey terug in basis Ajax voor uitduel met Vitesse

Owen Wijndal keert zondag terug in de basis van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Vitesse in de Eredivisie. Calvin Bassey is daardoor weer veroordeeld tot een reserverol.

Wijndal was de laatste weken in de Eredivisie zeker van een basisplek. De linksback werd afgelopen donderdag in het Europa League-duel met Union Berlin (3-1-verlies) vanwege een tactische omzetting gepasseerd door John Heitinga.

De terugkeer van Wijndal aan de aftrap gaat ten koste van Bassey, die in Berlijn samen met Jurriën Timber en Devyne Rensch een driemansdefensie vormde. Tegen Vitesse kiest Heitinga weer voor een systeem met vier verdedigers.

Mohammed Kudus, die tegen Union Berlin als middenvelder stond geposteerd, begint tegen Vitesse weer gewoon als rechtsbuiten. Steven Berghuis zakt op zijn beurt een linie en vormt samen met Davy Klaassen en Kenneth Taylor het middenveld.

Ajax hoopt zich in Arnhem te revancheren voor de pijnlijke uitschakeling van eerder deze week in de tussenronde van de Europa League. De regerend landskampioen heeft sowieso een zege nodig om in het spoor van koploper Feyenoord te blijven. De Rotterdammers staan momenteel op voorsprong bij Fortuna Sittard.

De wedstrijd tussen Vitesse en Ajax begint om 14.30 uur in het GelreDome en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Het Vitesse van trainer Phillip Cocu staat drie punten boven de degradatiestreep.