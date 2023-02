Voormalig PSV-trainer Schmidt wordt bekogeld met flesje water en krijgt rood

Roger Schmidt is zaterdagavond als coach van Benfica bekogeld met een flesje water in de uitwedstrijd tegen Vizela. De voormalige trainer van PSV kreeg rood toen hij het flesje teruggooide en maakte op weg naar de catacomben een provocerend gebaar naar het publiek.

Schmidt is bijzonder succesvol met Benfica, dat hem afgelopen zomer ophaalde bij PSV. De club is koploper in de Portugese competitie en staat met één been in de kwartfinales van de Champions League. Benfica won anderhalve week geleden met 0-2 bij Club Brugge. Op 7 maart is de return in Lissabon.