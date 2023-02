Aanklager gaat in beroep tegen seponeren van rode kaart NEC-speler Sandler

Delen via E-mail

De aanklager betaald voetbal van de KNVB legt zich niet neer bij het seponeren van de rode kaart van NEC-verdediger Philippe Sandler in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord op 8 februari. Het orgaan heeft beroep aangetekend tegen de vrijspraak, bevestigt de tuchtcommissie zondag na berichtgeving van de Gelderlander

Sandler kreeg een minuut voor tijd rood van scheidsrechter Rob Dieperink, omdat hij een schot met zijn arm van de doellijn haalde. NEC leidde toen met 0-2 in De Kuip. Feyenoord benutte de strafschop en maakte in de blessuretijd nog de 2-2. Na een spektakelstuk in de verlenging (4-4) won Feyenoord na penalty's.