Jonk baalt van machtsstrijd bij Volendam: 'Sta achter bestuur en Keje Molenaar'

Trainer Wim Jonk schaart zich achter het bestuur én Keje Molenaar in de machtsstrijd bij FC Volendam. Molenaar trok donderdag zijn kandidatuur als vicevoorzitter in, omdat hij werd tegengehouden door de raad van commissarissen (rvc). Hij deed zelfs aangifte tegen commissaris Elma de Koekkoek.

"Ik sta volledig achter het bestuur en Keje Molenaar", zei Jonk zaterdag na afloop van de 3-0-nederlaag tegen NEC in gesprek met ESPN . "Dat heb ik al eerder duidelijk uitgesproken. Dat het nu verder escaleert, is natuurlijk ontzettend slecht voor het imago van de club."

Bij FC Volendam is al langer een machtsstrijd tussen het bestuur en de commissarissen gaande. De rvc is bang dat trainer Jonk te veel macht binnen de club krijgt als Molenaar tot het bestuur toetreedt.

"Het is heel teleurstellend dat er nu over en weer modder gegooid wordt", vervolgde de oud-international, die drie jaar in het eerste van Volendam speelde. "De club verkeert in een machtsstrijd en dat is slecht voor de club en voor de visie van de club."