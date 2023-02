Kökçü lost geblesseerde Timber af bij Feyenoord, herstelde Trauner op de bank

Orkun Kökçü lost zondag zoals verwacht de geblesseerde Quinten Timber af bij Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (aftrap 12.15 uur). De aanvoerder keert terug van een schorsing. Gernot Trauner is hersteld van een knieblessure en begint op de bank.

Door de terugkeer van Kökçü is het succesvolle koppel - de Turks international en Mats Wieffer - op het middenveld in ere hersteld. Ook zonder Kökçü bleek Feyenoord vorige week succesvol te zijn. De koploper in de Eredivisie won met 2-1 van AZ door een treffer in de slotminuut van Marcus Pedersen.

Timber speelde in die wedstrijd op de plek van Kökçü, maar is waarschijnlijk in het restant van het seizoen afwezig. De middenvelder raakte afgelopen week geblesseerd aan zijn knie en is minstens twee maanden uitgeschakeld.

Mede daardoor staat Javairô Dilrosun weer opgesteld als aanvallende middenvelder en begint Alireza Jahanbakhsh gewoon als rechtsbuiten. Jahanbakhsh kampte de afgelopen dagen met knieklachten, maar is fit genoeg om te beginnen. Oussama Idrissi krijgt op links opnieuw de voorkeur boven Igor Paixão.

Trauner keert terug in selectie

Een opsteker voor Feyenoord is de terugkeer van Trauner. De ervaren verdediger raakte in december geblesseerd aan zijn knie en leek lange tijd uitgeschakeld te zijn, maar is eerder dan verwacht weer fit. Hij begint nog wel op de bank. Voorlopig zitten Justin Bijlow, Sebastian Szymanski en Timber nog in de lappenmand.

Feyenoord moet in Sittard een horde nemen in de titelstrijd. De Rotterdammers wonnen eerder dit seizoen in de eigen Kuip niet van de ploeg van trainer Julio Velázquez, die zondag geschorst is na zijn rode kaart tegen RKC.