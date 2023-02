Jetro Willems na rentree in Eredivisie: 'Fijn om weer Nederlands te kunnen praten'

Jetro Willems is blij dat hij terug is op de Nederlandse velden. De 22-voudig international luisterde zijn rentree in de Eredivisie op met een 3-0-zege met zijn nieuwe club FC Groningen.

"Ik voel me goed en dat is belangrijk", zei Willems na afloop van de zege op Excelsior tegen ESPN. "Ik hoorde weer de bekende liedjes van de supporters. Het is ook fijn om Nederlands op de club te praten, dat heb ik wel gemist. Ik ben blij dat ik deze stap heb gezet."

Willems vertrok in 2017 als sterspeler bij PSV uit de Eredivisie, maar de linksback kon in het buitenland mede door blessureleed niet de verwachtingen inlossen. Na mislukte avonturen bij Eintracht Frankfurt, Newcastle United en Greuther Fürth zat hij sinds afgelopen zomer zonder club.

"Ik haal uit elke negatieve ervaring het positieve", vertelde de 28-jarige Willems. "Ik heb ook heel mooie en goede jaren gehad. Het laatste jaar was het inderdaad wat minder. Of ik erdoor veranderd ben? Jawel. Ik heb er de nodige ervaring door gekregen."

Het dolende FC Groningen legde Willems donderdag tot het einde van het seizoen vast. Twee dagen later maakte hij al zijn rentree in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Hij viel na 68 minuten in. Van de fans van FC Groningen kreeg hij een hartverwarmend applaus.