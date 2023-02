AZ blijft in spoor van koploper Feyenoord dankzij benauwde zege op Cambuur

AZ heeft zaterdag dankzij een benauwde zege op SC Cambuur aansluiting gehouden met koploper Feyenoord. De ploeg van trainer Pascal Jansen was voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor de hekkensluiter in de Eredivisie.

Vangelis Pavlidis opende vlak voor rust de score in het AFAS Stadion. De Griekse spits maakte zijn elfde competitietreffer van het seizoen en mag zich samen met Anastasios Douvikas (FC Utrecht) en Brian Brobbey (Ajax) topscorer in de Eredivisie noemen.

Door het eerste Eredivisie-doelpunt van Wouter Goes in de 73e minuut leek AZ op een probleemloze zege af te stevenen, maar Bjørn Johnsen bracht de spanning vanaf de stip toch nog terug. Cambuur greep desondanks naast een punt en eindigde het duel zelfs met tien man. Mees Hoedemakers (ex-AZ) kreeg in blessuretijd zijn tweede gele kaart.

Door de nipte overwinning blijft AZ in het spoor van Feyenoord. De Rotterdammers hebben twee punten meer dan de Alkmaarders en gaan zondag nog op bezoek bij Fortuna Sittard. Ajax speelt een uitwedstrijd tegen Vitesse en kan de tweede plek dan weer van AZ overnemen.

Ondertussen nemen de degradatiezorgen voor Cambuur in rap tempo toe. De ploeg van trainer Sjors Ultee won slechts een van de laatste vijftien competitiewedstrijden en staat met dertien punten stijf onderaan. Nummer zeventien FC Groningen was zaterdag met 3-0 te sterk voor Excelsior en heeft vier punten meer.

Top 5 Eredivisie 1. Feyenoord 22-49 (+29)

2. AZ 23-47 (+21)

3. Ajax 22-46 (+41)

4. PSV 22-43 (+30)

5. FC Twente 22-40 (+20)

Wouter Goes maakte zijn eerste Eredivisie-treffer voor AZ. Foto: Pro Shots

AZ vooral effectiever dan Cambuur

Cambuur was weliswaar de absolute underdog tegen AZ, maar de ploeg uit Leeuwarden dook in de beginfase regelmatig gevaarlijk op in het vijandelijke strafschopgebied.

De beste mogelijkheden waren voor Johnsen, maar de Noorse spits miste wat geluk en scherpte in de afronding. Johnsen maakte in het seizoen 2018/2019 nog zes competitietreffers in het shirt van AZ.

Al snel nam AZ het heft in handen. Na wat kleine kansen was het vijf minuten voor rust raak. Jens Odgaard kreeg de bal door geklungel bij Cambuur zomaar in zijn voeten gespeeld en bediende Pavlidis, die Robbin Ruiter met een bekeken schot kansloos liet.

Vangelis Pavlidis maakte de openingstreffer. Foto: Pro Shots

Duel na rust even stilgelegd

De tweede helft begon wat chaotisch. Scheidsrechter Marc Nagtegaal legde het spel stil omdat er vuurwerk op het veld was gegooid. Die onderbreking duurde slechts enkele minuten. Cambuur moest in de aanval om de gelijkmaker te forceren, maar de ploeg van Ultee kwam er niet echt aan te pas in Alkmaar.

Jesper Karlsson leek het duel in de 68e minuut al te beslissen na geklungel van de ver uitgekomen Ruiter, maar de VAR zag dat de Zweed de bal met zijn arm meenam. Niet lang daarna zorgde Goes alsnog voor de 2-0. De pas achttienjarige verdediger, die begin deze maand in de hoofdmacht debuteerde, tikte van dichtbij binnen.

AZ stevende af op een onbedreigde zege, maar redelijk uit het niets werd het toch nog even spannend in Alkmaar. Pantelis Hatzidiakos veroorzaakte een strafschop, die onberispelijk binnen werd geschoten door Johnsen. Cambuur kreeg in een hectische slotfase prima mogelijkheden en scoorde ook een keer, maar het doelpunt van Remco Balk werd afgekeurd vanwege buitenspel van Roberts Uldrikis.