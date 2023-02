RKC wint in Heerenveen dankzij drie assists Seuntjens, NEC verslaat Volendam

RKC Waalwijk heeft zaterdag op bezoek bij sc Heerenveen verrassend de grootste uitzege van dit Eredivisie-seizoen geboekt. Mede door drie assists van Mats Seuntjens boog de ploeg van trainer Joseph Oosting in het laatste half uur een 1-0-achterstand om in een 1-4-overwinning. Later op de avond was NEC thuis met 3-0 te sterk voor FC Volendam.

RKC won dit seizoen al in eigen stadion met 5-1 van SC Cambuur en heeft nu dus ook buitenshuis met ruime cijfers gewonnen. Sydney van Hooijdonk scoorde voor Heerenveen en Florian Jozefzoon was twee keer trefzeker (1-1 en 1-4) voor RKC. De andere doelpuntenmakers bij de bezoekers waren Julian Lelieveld (1-2) en Yassin Oukili (1-3).

Seuntjens was bij de eerste drie goals van de Waalwijkers de aangever. De dertigjarige Brabander werd zo de eerste RKC-speler met minimaal drie assists in een Eredivisie-duel sinds Mitchell Schett (vier assists) op 2 mei 2012.

Door de 1-4 in Friesland stijgt RKC van de negende naar de achtste plaats. De Brabanders hebben twee punten meer dan nummer tien Heerenveen. Beide ploegen hebben zicht op een plek in de play-offs om Europees voetbal.

Yassin Oukili schiet op schitterende wijze de 1-3 binnen. Foto: Pro Shots

Nunnely kopt tegen de paal

Lange tijd zag het er niet naar uit dat RKC zou winnen. Heerenveen was veel beter en kreeg veel kansen. Het duurde tot de 35e minuut voordat het elftal van trainer Kees van Wonderen op voorsprong kwam. Ché Nunnely kopte de bal tegen de paal, waarna Van Hooijdonk vanuit de rebound scoorde: 1-0.

RKC-trainer Oosting greep halverwege in en wisselde drie keer. Heerenveen was ook daarna sterker, maar de tweede treffer bleef uit. Jozefzoon, een van de drie nieuwkomers bij RKC, maakte in de 61e minuut gelijk.

RKC drukte door en verdediger Lelieveld schoot in de 75e minuut de 1-2 binnen, twee minuten later gevolgd door de 1-3 van Oukili. De invaller schoot schitterend raak. In de extra tijd maakte Jozefzoon de 1-4, waardoor de avond nog pijnlijker werd voor Heerenveen.

Iván Marquez juicht na de 1-0 voor NEC tegen FC Volendam. Foto: Pro Shots

NEC verslaat Volendam met ruime cijfers

NEC ging door de 3-0-overwinning op FC Volendam over Heerenveen heen op de ranglijst en staat nu negende. Voor nummer veertien Volendam blijft de situatie zorgelijk. Nummer zeventien FC Groningen heeft slechts drie punten minder dan de promovendus.

Na een eerste helft waarin beide ploegen kansen kregen, maakte Iván Márquez in de 57e minuut de 1-0 voor NEC. Bij een corner kreeg de Spaanse verdediger de bal via ploeggenoot Philippe Sandler voor zijn voeten en schoot binnen.

In de 66e minuut werd het 2-0 via Landry Dimata. De Belgische spits bleef oog in oog met Volendam-keeper Filip Stankovic koel en daarmee was het duel zo goed als beslist. In de laatste minuut werd het zelfs nog 3-0. Een lange bal van Joris Kramer kwam bij de Portugese invaller Pedro Marques en die rondde beheerst af.

Eredivisie-speelronde 23 Vrijdag: Sparta-FC Utrecht 0-3

Zaterdag: Groningen-Excelsior 3-0

Zaterdag: Heerenveen-RKC 1-4

Zaterdag: AZ-Cambuur 2-1

Zaterdag: NEC-Volendam 3-0

Zondag 12.15: Fortuna-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: Vitesse-Ajax

Zondag 14.30 uur: Emmen-Go Ahead

Zondag 16.45 uur: PSV-FC Twente