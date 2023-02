Van der Ree opgelucht na zege Groningen: 'Hebben de laatste strohalm gegrepen'

Bij FC Groningen-trainer Dennis van der Ree is zaterdag een last van zijn schouders gevallen door de 3-0-zege van zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Het was de eerste overwinning sinds 23 oktober voor de Groningers, die elf Eredivisie-duels op rij niet hadden gewonnen.

"We hebben de laatste strohalm gegrepen", zei Van der Ree tegen ESPN na de zege in de Euroborg. "We zaten hier zo tegenaan te hikken. Eindelijk gaat het niet meer over het feit dat we al zo lang op winst wachtten."

De 43-jarige Van der Ree volgde in de winterstop de ontslagen Frank Wormuth op. Bij zijn eerste klus als hoofdtrainer moet hij FC Groningen behoeden voor degradatie en door de winst op Excelsior is er eindelijk weer wat perspectief. De KNVB-bekerwinnaar van 2015, die sinds 2000 onafgebroken in de Eredivisie speelt, heeft drie punten achterstand op Excelsior. De Rotterdammers staan op de veilige vijftiende plaats.

"Om onderin weg te komen hebben we meer goede resultaten nodig. We zijn er nog niet. En laten we eerlijk zijn, we hebben vandaag niet tegen Ajax gespeeld."

Stand onder in de Eredivisie 14. FC Volendam 22-20 (-24)

15. Excelsior 23-20 (-34)

16. FC Emmen 22-17 (-20)

17. FC Groningen 23-17 (-23)

18. SC Cambuur 23-13 (-26)

'Ben ervan overtuigd dat we meer punten gaan pakken'

De 3-0 tegen Excelsior is de grootste overwinning van FC Groningen sinds 26 januari 2021. Toen wonnen de noorderlingen thuis met dezelfde cijfers van ADO Den Haag.

"Dat maakt dit extra mooi", zei Van der Ree. "Er zijn veel dingen uit dit duel die we kunnen meenemen naar de komende wedstrijden. Het positieve gevoel en de inzet moeten we vasthouden en dan ben ik ervan overtuigd dat we meer punten gaan pakken."

FC Groningen heeft de komende weken wel een zwaar programma. Over een week is Feyenoord de tegenstander in De Kuip en op 12 maart staat een uitwedstrijd tegen AZ op het programma.

Eredivisie-speelronde 23 Vrijdag: Sparta-FC Utrecht 0-3

Zaterdag: Groningen-Excelsior 3-0

Zaterdag: Heerenveen-RKC 1-4

Zaterdag: AZ-Cambuur 2-1

Zaterdag 21.00 uur NEC-Volendam

Zondag 12.15: Fortuna-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: Vitesse-Ajax

Zondag 14.30 uur: Emmen-Go Ahead

Zondag 16.45 uur: PSV-FC Twente