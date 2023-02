Real in derby niet langs tiental Atlético na spectaculair slot, Napoli weer foutloos

Real Madrid en Atlético Madrid hebben de Madrileense derby in La Liga zaterdag in een gelijkspel beslecht. De 'Koninklijke' profiteerde in de slotfase niet van een rode kaart bij de bezoekers en ontsnapte zelfs aan een nederlaag: 1-1. In de Serie A zette Napoli een nieuwe stap naar de landstitel.

Bij Real-Atlético zat het venijn duidelijk in de staart. Ángel Correa kreeg in de 64e minuut een directe rode kaart voor een elleboog richting Antonio Rüdiger. De bij rust ingevallen aanvaller raakte de Real-verdediger licht, maar scheidsrechter Jesús Gil Manzano twijfelde geen moment en trok rood.

Uitgerekend met tien man kwam Atlético een kwartier later op voorsprong. José María Giménez torende boven iedereen uit bij een vrije trap van Antoine Griezmann en kopte fraai binnen. In de 85e minuut scoorde ook Real Madrid uit een standaardsituatie. De pas achttienjarige Álvaro Rodríguez kopte raak uit een corner van Luka Modric.

Atlético-trainer Diego Simeone gaf geen speeltijd aan Memphis Depay. De spits van Oranje, die de afgelopen drie competitieduels wel mocht invallen, wacht nog op zijn eerste basisplek voor de Madrilenen in de Spaanse competitie.

Door het gelijkspel in Bernabéu kan FC Barcelona de koppositie in La Liga verstevigen. De ploeg van Frenkie de Jong heeft nu al zeven punten meer dan Real Madrid, dat deze week nog grote indruk maakte door Liverpool op Anfield met 2-5 te verslaan. Barcelona speelt zondag om 18.30 uur een uitwedstrijd tegen UD Almería.

Atlético heeft vooral als doel om in de top vier te eindigen en daarmee een Champions League-ticket voor volgend seizoen te veroveren. De Madrilenen staan momenteel vierde en hebben twee punten meer dan nummer vijf Real Betis.

Álvaro Rodríguez kopte Real Madrid vijf minuten voor tijd naast Atlético. Foto: Getty Images

Napoli boekt achtste zege op rij

In de Serie A boekte koploper Napoli de achtste competitieoverwinning op rij. De ploeg van trainer Luciano Spalletti heeft nu achttien punten meer dan naaste belager Internazionale, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft.

Bij rust leidde Napoli al met 0-2 in Stade Carlo Castellani. Ardian Ismajli schoot in de zeventiende minuut ongelukkig in eigen doel en in de 28e minuut tekende Victor Osimhen voor de 0-2. De spits scoorde voor het achtste competitieduel op rij en staat nu op negentien treffers dit seizoen in de Serie A.

In de tweede helft moest Napoli met een man minder verder na een directe rode kaart van Mário Rui. De verdediger was gefrustreerd na een fel duel en schopte Francesco Caputo in zijn kruis.

Het uitduel met Empoli volgde vier dagen na de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Champions League. Napoli zette een grote stap naar de kwartfinales van het elitetoernooi door met 0-2 te winnen in Duitsland.

Napoli is de enige topclub die zaterdag in actie kwam. Nummer twee Internazionale kan de achterstand op de koploper zondag verkleinen in de uitwedstrijd tegen Bologna. Empoli is de nummer twaalf van de Serie A.

