FC Groningen boekt in degradatiekraker tegen Excelsior eerste zege sinds oktober

FC Groningen is er zaterdag tegen Excelsior voor het eerst sinds oktober weer eens in geslaagd een wedstrijd te winnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dennis van der Ree zegevierde in de degradatiekraker in de Euroborg met 3-0.

De Groningers kwamen in de dertiende minuut op een 1-0-voorsprong door een treffer van de Noorse winteraanwinst Johan van Hove. Na rust werd het door goals van Ricardo Pepi (2-0 in de vijftigste minuut) en Liam van Gelderen (3-0 in de 66e minuut) nog mooier voor de thuisploeg, die veel beter was dan het zwakke Excelsior.

Twee minuten voor de derde goal was Jetro Willems in het veld gekomen. De 22-voudig international, die eerder deze week bij Groningen tekende, maakte zo zijn eerste Eredivisie-minuten sinds hij in 2017 PSV verliet. Hij was het afgelopen half jaar clubloos.

De vorige overwinning van Groningen was op 23 oktober 2022 tegen PSV (3-0). Sindsdien slaagde de KNVB-bekerwinnaar van 2015 er elf keer op wij niet in te winnen in de Eredivisie en zakte de club ver weg. Door de winst op Excelsior heeft Groningen weer zicht op de veilige plaatsen vijftien en veertien. De ploeg van Van der Ree, die in de winterstop de ontslagen Frank Wormuth opvolgde, heeft drie punten minder dan Excelsior.

Stand onder in de Eredivisie 14. FC Volendam 22-20 (-24)

15. Excelsior 23-20 (-34)

16. FC Emmen 22-17 (-20)

17. FC Groningen 23-27 (-23)

18. SC Cambuur 22-13 (-25)

FC Groningen had met ruimere cijfers kunnen winnen

Vorige week stelde FC Groningen thuis nog teleur in de kraker tegen FC Emmen (1-1), maar zaterdag tegen Excelsior overtuigde de ploeg wel. Het duurde maar dertien minuten tot het overwicht werd omgezet in een 1-0-voorsprong. Hove schoot binnen, na een bekeken pass van Daleho Irandust.

Elvis Manu was voor rust twee keer dreigend voor de thuisclub, maar hij vond steeds Stijn van Gassel op zijn weg. De Rotterdamse doelman greep ook goed in bij pogingen van Pepi en voorkwam daarmee dat het betere Groningen al in de eerste helft meer afstand nam.

Enkele minuten na rust liep FC Groningen wel verder uit, net nadat Peer Koopmeiners en Lazaros Lamprou mogelijkheden voor Excelsior hadden laten liggen. Pepi speelde zichzelf vrij en rondde af, na een dieptepass van Irandust. Door Liam van Gelderen, die profiteerde van geklungel achterin bij Excelsior, werd het 3-0.