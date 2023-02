Manchester City blijft in spoor van winnend Arsenal, nieuwe domper Liverpool

Manchester City heeft zaterdag in de Premier League een eenvoudige 1-4-zege geboekt op bezoek bij Bournemouth. Eerder op de dag liet koploper Arsenal geen steek vallen op bezoek bij Leicester City: 0-1. De achterstand van City op de Londenaren blijft daardoor twee punten, al heeft de regerend landskampioen een wedstrijd meer gespeeld.

Halverwege stond City al op een 0-3-voorsprong in het Vitality Stadium. Julián Álvarez (vijftiende minuut), Erling Haaland (29e minuut) en Phil Foden (45e minuut) scoorden.

Zes minuten na rust liep de score door een eigen doelpunt van Bournemouth-verdediger Chris Mepham verder op (0-4), waarna Jefferson Lerma in de 83e minuut de 1-4-eindstand op het scorebord zette. Oranje-international Nathan Aké had een basisplaats bij City en werd tien minuten voor tijd gewisseld.

Arsenal won door een goal van Gabriel Martinelli met 0-1 bij Leicester. De koploper dacht al na 29 minuten op voorsprong te komen, maar de goal van Leandro Trossard werd na een VAR-ingreep geannuleerd omdat Ben White doelman Danny Ward zou hebben gehinderd. De beslissing stuitte op onbegrip bij de zichtbaar gefrustreerde manager Mikel Arteta.

Snel na de hervatting stortte Arsenal het fundament voor de zege. Trossard lanceerde Martinelli, die de verre hoek vond: 0-1. De ploeg van Arteta bleef aanvallen, maar verdere treffers bleven uit. Leicester City, dat zeker nog niet gevrijwaard is van degradatiezorgen, slaagde er niet in de koploper aan het wankelen te brengen. Ook de invalbeurt van Jamie Vardy, in het verleden zo vaak de plaag voor Arsenal, zette geen zoden aan de dijk.

Stand boven in de Premier League Arsenal 24-57 (+29) Manchester City 25-55 (+39) Manchester United 24-49 (+13) Tottenham Hotspur 24-42 (+9) Newcastle United 23-41 (+20)

Nieuwe teleurstelling voor Liverpool

Liverpool, dat afgelopen dinsdag in de Champions League werd vernederd door Real Madrid (2-5), beet zich stuk op Crystal Palace: 0-0. Cody Gakpo kreeg in de slotfase nog een goede kans op de winnende treffer, maar de oud-aanvaller van PSV tikte de bal net naast. Virgil van Dijk deed de hele wedstrijd mee bij 'The Reds' en Gakpo werd in de 84e minuut gewisseld.

Liverpool is nog zes punten van de vierde plek verwijderd. Alleen de bovenste vier ploegen in de Premier League krijgen een Champions League-ticket. Manchester United komt dit weekend niet in actie in de Premier League. De ploeg van coach Erik ten Hag speelt zondag de League Cup-finale tegen Newcastle United.

De onder vuur liggende manager David Moyes boekte met West Ham United een welkome 4-0-zege op Nottingham Forest. Danny Ings was met twee goals, in de 71e en 73e minuut, de gevierde man bij 'The Hammers'. Daarmee was het leed voor de bezoekers nog niet geleden, want via Declan Rice en Michail Antonio liep de thuisploeg verder uit.

Everton liet juist na een cruciale zege in de degradatiestrijd te boeken. De club uit Liverpool ging door een strafschop van Ollie Watkins en een treffer van Emiliano Buendia met 0-2 ten onder tegen Aston Villa.

Laagvlieger Leeds United boekte bij het debuut van manager Javier Gracia een belangrijke 1-0-zege op concurrent Southampton. Een treffer van Junior Firpo in de 77e minuut scheidde de partijen. Crysencio Summerville viel na zestig minuten in bij de verliezend Europacup I-finalist van 1975. Pascal Struijk was niet fit en ontbrak in de selectie.

