Dortmund kan door negende zege op rij als koploper naar Duitse topper kijken

Borussia Dortmund heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan door voor minimaal 24 uur de koppositie in de Bundesliga te veroveren. De ploeg van trainer Edin Terzic klopte Hoffenheim (0-1) en kan zondag vanuit een luxe zetel naar de topper tussen Bayern München en Union Berlin kijken.

Het duel tussen laagvlieger Hoffenheim en Dortmund begon met een zeldzaam incident. Een iets te enthousiaste ballenjongen kwam in de tweede minuut het veld in - terwijl de bal nog niet uit was - en deed met een pass naar Jude Bellingham even mee aan het spel.