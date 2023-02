Van Baarle na winst in Omloop Het Nieuwsblad: 'Ik heb mijn instinct gebruikt'

Dylan van Baarle is blij en trots na zijn overwinning zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad. De Nederlander ging bij zijn debuut voor Jumbo-Visma op ongeveer 40 kilometer van de meet in de aanval en kwam solo over de finish in de eerste voorjaarsklassieker van het jaar.

"Het team zei dat ik mijn instinct moest gebruiken en dat heb ik gedaan", zei Van Baarle voor de camera van Sporza over het moment van aanvallen. "Het parcours was even zwaar en dus was het tijd om te gaan."

De dertigjarige Van Baarle, die INEOS Grenadiers deze winter verruilde voor Jumbo-Visma, schudde na zijn aanval drie medevluchters van zich af en reed de laatste 16 kilometer van de ruim 200 in totaal solo. Het Belgische toptalent Arnaud De Lie finishte als tweede en met de Fransman Christophe Laporte stond er een tweede Jumbo-Visma-renner op het podium in Ninove.

"De hele ploeg heeft fantastisch gereden. Ik ben ze dankbaar", zei Van Baarle, die vorig jaar Parijs-Roubaix won en in 2021 zegevierde in Dwars door Vlaanderen. "Roubaix was fantastisch, maar deze overwinning komt ook hoog op de lijst."

Dylan van Baarle komt solo over de meet bij zijn debuut voor Jumbo-Visma. Foto: Getty Images

'Het is het allemaal waard geweest'

De zege in Omloop Het Nieuwsblad is volgens Van Baarle mede het gevolg van het goede werk in de afgelopen maanden. "We hebben heel hard getraind en dat is het allemaal waard geweest, zo blijkt nu. Deze ploeg is heel sterk."

Van Baarles ploeggenoot Tiesj Benoot, die ook een sterkte koers reed, sloot zich daarbij aan. "Ik denk dat meerdere renners van Jumbo-Visma hier hadden kunnen winnen. Ik ben trots op de prestatie van Dylan en op het team", zei de Belg.

Het was zaterdag de 76e editie van Omloop Het Nieuwsblad en Van Baarle gaat de boeken in als de vijfde Nederlandse winnaar. Hij treedt in de voetsporen van Jo de Roo (1966), Jan Raas (1981), Teun van Vliet (1987) en Sebastian Langeveld (2011).

Top tien Omloop het Nieuwsblad 1. Dylan van Baarle (Ned) - 4:54.49

2. Arnaud De Lie (Bel) - + 0.20

3. Christophe Laporte (Fra) - + 0.20

4. Alexander Kristoff (Noo) - + 0.20

5. Tom Pidcock (GB) - + 0.20

6. Davide Ballerini (Fra) - + 0.20

7. Nils Politt (Dui) - + 0.20

8. Andrea Pasqualon - + 0.20

9. Rui Oliveira (Por) - + 0.20

10. Sep Vanmarcke (Bel) - + 0.20