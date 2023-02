Wiegman gaat voor hattrick bij prestigieuze FIFA-verkiezing

Sarina Wiegman maakt maandagavond bij het FIFA-gala in Parijs kans om voor de derde keer te worden uitgeroepen tot beste trainer in het vrouwenvoetbal. De 53-jarige bondscoach van Engeland behoort samen met Sonia Bompastor van Lyon en Pia Sundhage, de bondscoach van Brazilië, tot de drie finalisten bij de prestigieuze verkiezing.

Nu al is Wiegman de enige coach die vaker dan één keer werd uitgeroepen tot beste trainer in het vrouwenvoetbal. The Best FIFA Football Awards bestaan pas sinds 2017. Daarvoor trok de FIFA bij de verkiezing samen op met France Football, de organisator van de Gouden Bal.