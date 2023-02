Vroege invaller Armenteros helpt Heracles met hattrick aan zevenklapper

Delen via E-mail

Heracles Almelo heef vrijdag geen fout gemaakt in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Mede door een hattrick van de vroeg ingevallen Samuel Armenteros haalde de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie in eigen huis uit tegen Telstar.

Bij rust leidde Heracles al met 4-0. Anas Ouahim opende na elf minuten de score, waarna Nikolai Laursen de marge verdubbelde. Ouahim maakte in de 35e minuut zijn tweede doelpunt van de avond.

Daarna braken de minuten van Samuel Armenteros aan. De aanvaller kwam in de 36e minuut binnen de lijnen als invaller voor Antonio Satriano, die opzichtig solliciteerde naar zijn tweede gele kaart, en hij was vier minuten later al trefzeker na een prachtige solo.