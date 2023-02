Domme rode kaart breekt Sparta op in verhit duel met angstgegner FC Utrecht

Sparta Rotterdam heeft vrijdag in een verhitte wedstrijd, die na rust korte tijd stillag, met 0-3 verloren van FC Utrecht. De thuisploeg speelde een helft lang met tien man door een domme rode kaart voor aanvoerder Adil Auassar.

Voor rust gebeurde er niet al te veel op Het Kasteel, daarna wél. Al na een paar minuten gaf scheidsrechter Joey Kooij op advies van de VAR rood aan Auassar, die met zijn elleboog Sean Klaiber een klap had gegeven.

Op het moment dat Auassar net de catacomben in was, trof Spartaan Vito van Crooij met een prachtige vrije trap de paal en zag ploeggenoot Tobias Lauritsen de bal in de rebound op de lat belanden.

Direct daarna gooiden enkele Sparta-fans voorwerpen op het veld en besloot Kooij de toch al verhitte wedstrijd voor een minuut of tien stil te leggen. Bij de hervatting bleven opstootjes op de loer liggen en was Sparta in ondertal aanvankelijk niet minder dan de bezoekers, maar ging de winst toch naar FC Utrecht.

Oud-Ajacied Victor Jensen stal daarbij de show. De invaller maakte zelf met een strak schot de 0-1 en was in de slotminuten ook bij de 0-2 van Othman Boussaid (voorassist) en de 0-3 van Anthony Descotte (assist) belangrijk.

Scheidsrechter Joey Kooij besloot vroeg in de tweede helft tot een afkoelingsperiode. Foto: Pro Shots

Sparta wint al jaren niet van FC Utrecht

Sparta had sinds 21 augustus niet meer verloren op Het Kasteel en hoopte na jaren eindelijk eens te winnen van FC Utrecht. De laatste zege op de club uit de Domstad dateert van oktober 2008, toen het 1-0 werd. Sindsdien volgden vijftien Eredivisie-ontmoetingen zonder winst.

Ondanks de tweede nederlaag op rij - vorige week was Ajax met 4-0 te sterk - is er niets aan de hand voor Sparta. De ploeg van trainer Maurice Steijn beleeft een goed seizoen en staat zesde in de Eredivisie.

De Rotterdammers zagen nummer zeven FC Utrecht wel in punten gelijk komen. De Utrechters hopen dinsdag ten koste van Derde Divisionist Spakenburg de halve finales van het bekertoernooi te halen.

Victor Jensen was goud waard voor FC Utrecht. Foto: ANP