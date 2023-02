Het Manchester United van Erik ten Hag strijdt zondag in de League Cup-finale tegen Newcastle United voor de eerste prijs sinds 2017. Onder de Nederlandse coach krabbelt de gevallen grootmacht gestaag op. Wat is het geheim van de 53-jarige tukker? "Ten Hag laat blijken dat niemand groter is dan de club."

"Het was verschrikkelijk, we zijn getuige van de ondergang van Manchester United", zei clubicoon Gary Neville in augustus bij Sky Sports over de 4-0-nederlaag bij Brentford. De eindstand stond al na 35 minuten op het scorebord. "Ik volg United al mijn hele leven en ik kan me niet zo'n slechte eerste helft herinneren."

Door het eerdere thuisverlies tegen Brighton (1-2) was United voor het eerst in dertig jaar hekkensluiter in de Premier League. Ten Hag werd de eerste manager die zijn eerste twee duels met United verloor sinds John Chapman in 1921. "Ten Hag stelt een team met weinig lengte op, terwijl je in de Premier League juist fysieke kwaliteiten nodig hebt. Het waren mannen tegen jochies", stelde Neville vast.

Een half jaar later zijn United en Ten Hag nog op vier fronten actief. De club staat derde in de Premier League, speelt in de achtste finales van de FA Cup tegen West Ham United en kan zondag de League Cup winnen. En in de Europa League wacht een tweeluik met Real Betis, na de memorabele return tegen FC Barcelona op Old Trafford. De koploper van La Liga, die al achttien duels ongeslagen was, werd donderdag met 2-1 geklopt.

"Ten Hag wordt op handen gedragen", zegt journalist Alice McKeegan, die de club op de voet volgt namens Manchester Evening News. "Hij heeft de spelers weer bijgebracht dat ze alles moeten geven voor United. Het vuur is terug. En Ten Hag laat blijken dat niemand groter is dan de club. Dat was ook een belangrijke reden dat Alex Ferguson zo succesvol was."

Robin van Persie naast Alex Ferguson, die zijn trainerscarrière in 2013 afsloot met de landstitel. Foto: Getty Images

Ten Hag maakt indruk met strak regime

United snakt naar de gloriedagen van weleer. Onder Ferguson (1986-2013) won de club 38 prijzen, waaronder de Champions League (1999 en 2008) en dertien landstitels. Sinds het vertrek van de Schotse legende staat de teller op slechts vijf trofeeën: de FA Cup (2016), de League Cup (2017), de Europa League (2017) en de Engelse supercup (2014, 2017).

"Ten Hag doet er vanaf dag één alles aan om de erelijst uit te breiden. Het sleutelwoord is discipline. Houd je je niet aan de regels, dan volgt een sanctie", zegt McKeegan. De opgeleefde Marcus Rashford kan erover meepraten. De aanvaller - dit seizoen goed voor 24 goals in alle competities - begon op Oudjaarsdag als wissel tegen Wolverhampton Wanderers omdat hij zich had verslapen en te laat was voor een teambespreking. Hij greep op Molineux alsnog de hoofdrol door als invaller de winnende treffer te maken: 0-1.

Maar Ten Hag heeft in Engeland vooral indruk gemaakt met zijn omgang met Cristiano Ronaldo. De Nederlander berispte de superster in de voorbereiding omdat hij bij het oefenduel met Rayo Vallecano (1-1) voor het einde van de wedstrijd het stadion had verlaten. Toen Ronaldo in oktober tegen Tottenham Hotspur (2-0-zege) vlak voor tijd weigerde in te vallen en de kleedkamer opzocht, was de maat vol. De vedette werd bij de volgende wedstrijd, tegen Chelsea (1-1), buiten de selectie gelaten.

Na een explosief interview met journalist Piers Morgan was United klaar met Ronaldo. De club ontbond het contract van de Portugees, die later tekende bij het Saoedische Al Nassr. Sinds zijn vertrek heeft United veertien van de achttien duels gewonnen. "Ten Hag heeft laten zie wie de touwtjes in handen heeft", vindt McKeegan. "Ook de grote spelers weten dat hij de baas is. Ze moeten gehoorzamen. Ten Hag heeft in dat opzicht veel weg van Ferguson."

'Ten Hag is van wereldklasse'

Onder Ten Hag geeft het gedisciplineerde United alles op het veld. Het publiek geniet van de "never say die-mentaliteit" die jarenlang zoek was op Old Trafford. "Ten Hag haalde afgelopen zomer met Lisandro Martínez, Tyrell Malacia, Antony en Casemiro krijgers naar United", zegt McKeegan. "Strijdlustige spelers op wie hij kan bouwen. De ploeg kan tegenwoordig opmerkelijk veel veerkracht aan de dag leggen."

Ten Hag durft bovendien onorthodoxe keuzes te maken, zoals aanvoerder Harry Maguire slachtofferen of Burnley-miskoop Wout Weghorst aantrekken en op het middenveld posteren. Daarnaast werpt het wisselbeleid van Ten Hag zijn vruchten af. De invallers bij United hebben dit seizoen al negentien keer gescoord. Tegen Barcelona was Antony vanaf de bank nog goud waard met de winnende goal.

Ten Hag is na een stroeve start inmiddels de koning te rijk. Met de eerste bokaal voor het grijpen lijkt een snelle breuk tussen coach en club onwaarschijnlijk. Een overname kan roet in het eten gooien. De bekritiseerde broers Glazers - sinds 2005 eigenaren - hebben de club te koop gezet. De Qatarese sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani en de Britse zakenman Jim Ratcliffe van chemieconcern INEOS hebben miljarden euro's geboden.

Een nieuwe eigenaar wil vaak meteen een stempel drukken door van trainer te wisselen. Volgens McKeegan zal het bij United zo'n vaart niet lopen. "Ten Hag doet het voortreffelijk. Hij is binnen heel United geliefd. Hij is een manager van wereldklasse. Waarom zou je hem lozen?"