Machtsstrijd bij FC Volendam gaat door: Keje Molenaar komt niet en doet aangifte

FC Volendam blijft gebukt gaan onder bestuurlijke chaos. Beoogd vicevoorzitter Keje Molenaar heeft besloten om niet te komen én om aangifte te doen tegen Elma de Koekkoek uit de raad van commissarissen (rvc). Dit blijkt vrijdag uit een brief die in handen is van De Telegraaf

"Uw lastercampagne en die van de rvc is 'succesvol' geweest nu ik heb besloten mij volledig terug te trekken in het belang van FC Volendam. Tenslotte moet iemand het goede voorbeeld geven", staat in de brief van Molenaar, die is gericht aan De Koekkoek.