Spelersvakbond FIFPRO eist actie na aanval PSV-fan: 'Het zoveelste incident'

Spelersvakbond FIFPRO heeft competities, clubs en supportersgroepen vrijdag opgeroepen om voetballers een veiligere werkomgeving te bieden. De organisatie spreekt van een optelsom na het incident met de PSV-fan van donderdagavond.

In de slotminuten van het duel tussen PSV en Sevilla in de Europa League werd Sevilla-keeper Marko Dmitrovic belaagd door een veldbestormer, die hem in de rug aanviel. Dmitrovic weerde zich kranig.