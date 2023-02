Ten Hag staat voor eerste finale met United: 'Newcastle is een vervelend team'

Erik ten Hag kan zondag zijn eerste prijs als trainer van Manchester United pakken. 'The Red Devils' nemen het in de League Cup-finale op tegen Newcastle United, dat volgens Ten Hag een vervelende tegenstander is.

"Het is een geweldige ploeg", blikte Ten Hag vrijdag op een persconferentie vooruit op de finale. "Ze hebben een duidelijke filosofie over hoe ze willen spelen. Het sleutelwoord daarbij is intensiteit."

"Maar het is ook een vervelend team om tegen te spelen, dus we moeten een manier vinden om van ze te winnen. We moeten ons in ieder geval focussen op ons eigen spel."

Newcastle United is nummer vijf van de Premier League. 'The Magpies' incasseerden dit seizoen pas vijf doelpunten, veruit de minste tegengoals van alle Premier League-clubs. Nummer twee Chelsea kreeg acht treffers meer tegen en United incasseerde zelf 28 doelpunten.

"Ze proberen je te irriteren. Newcastle heeft het laagste percentage effectieve speeltijd en is daar zeer succesvol mee", legde Ten Hag uit. "Het is dus aan ons om snelheid in de wedstrijd te krijgen, al zijn we ook afhankelijk van de scheidsrechter."

United mogelijk zonder Rashford

Ten Hag moet het tegen Newcastle mogelijk zonder Marcus Rashford stellen. De aanvaller, die dit seizoen goed was voor veertien competitiegoals, ging donderdag in het Europa League-duel met FC Barcelona met een blessure naar de kant. "We moeten afwachten voordat we het met 100 procent zekerheid kunnen vaststellen."

Voor de 53-jarige coach wordt het zijn eerste finale met United. "Je hebt alleen succes als je ook trofeeën wint", besefte hij. "Zondag hebben we de kans om succes te hebben."