Kwakkelend Bayern heeft herstelde Mané terug voor Bundesliga-topper

Sadio Mané keert zondag na lange afwezigheid terug in de wedstrijdselectie van Bayern München. De Senegalese topspeler is hersteld van een kuitblessure en kan zijn rentree maken in de Bundesliga-topper tegen Union Berlin.

Trainer Julian Nagelsmann zei vrijdag op zijn persconferentie dat Mané nog niet kan starten bij Bayern, omdat hij pas 2,5 groepstraining heeft gevolgd. "Maar hij geeft ons meer opties en daar zijn we blij mee."

De dertigjarige Mané raakte in november vorig jaar geblesseerd aan zijn kuit in de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen. Senegal dacht desondanks de sterspeler mee te kunnen nemen naar het WK in Qatar, maar vlak voor het toernooi bleek Mané te veel last te hebben.

Zonder Mané eindigde Senegal als tweede in een poule met groepswinnaar Oranje. In de achtste finales werd het land uitgeschakeld door Engeland (3-0). Ook bij de hervatting van de Bundesliga op 20 januari was Mané nog niet fit genoeg.

Sadio Mané raakte in november geblesseerd, maar keert nu weer terug. Foto: Pro Shots

Terugkeer Mané opsteker voor Bayern

De terugkeer van de aanvaller is een opsteker voor Bayern München. De ploeg van de Nederlanders Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ryan Gravenberch kwakkelt de laatste weken in de Bundesliga.

Van de laatste vijf competitiewedstrijden won Bayern er slechts twee. De formatie van Nagelsmann verloor zaterdag zelfs van Borussia Mönchengladbach (3-2), waardoor Borussia Dortmund en Union Berlin in punten gelijk kwamen met de koploper uit München.

In de Champions League had Bayern beduidend meer succes. 'Der Rekordmeister' won vorige week in Parijs de eerste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain met 0-1 en zette daarmee een grote stap naar de kwartfinales van het miljoenenbal.

Bayern München-Union Berlin wordt zondag om 17.30 uur afgetrapt. De Berlijners schakelden donderdag Ajax uit in de tussenronde van de Europa League en kennen een historisch goed seizoen. Union speelden vier jaar geleden nog in de 2. Bundesliga.