Rel bij Franse voetbalsters: sterren blijven weg uit onvrede over bondscoach

Bij de Franse voetbalsters is vijf maanden voor de start van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland een grote rel uitgebroken. Sterspeelsters Wendie Renard, Kadidiatou Diani en Marie-Antoinette Katoto weigeren uit te komen voor hun land zolang Corinne Diacre bondscoach is.

Aanvoerder en boegbeeld Renard nam vrijdagmiddag het voortouw door een interlandpauze in te lassen. Dat deed ze omdat ze "het huidige systeem, dat ver verwijderd is van de eisen van het hoogste niveau, niet langer kan ondersteunen". Onder die omstandigheden "kan ik het WK niet spelen".

Een paar uur later volgden buitenspeler Diani en Katoto, die wordt gezien als één van de beste spitsen ter wereld. "Ik keer alleen terug als er grote veranderingen worden doorgevoerd", liet Diani weten op sociale media. Katoto liet zich in soortgelijke bewoordingen uit.

Volgens Franse media liggen de speelsters overhoop met Diacre, die dinsdag nog een vriendschappelijk oefentoernooi met de Franse vrouwen won. Het is onduidelijk waar het huidige conflict over gaat.

Diacre heeft sinds haar komst in 2017 al talloze conflicten met speelsters heeft gehad. Na de uitschakeling in de kwartfinales op het EK van 2017 in Nederland nam ze de aanvoerdersband af van Renard, die geldt als Frankrijks grootste voetbalster aller tijden.

Bondscoach Corinne Diacre is de gebeten hond bij de Franse voetbalsters. Foto: Getty Images

'Onmogelijk om met Diacre titel te winnen'

Ook vorig jaar lag Diacre in de clinch met topspeelsters. Amandine Henry en Eugénie Le Sommer stelden zich vanwege Diacre niet beschikbaar voor het EK van afgelopen zomer, waar Frankrijk ten koste van Nederland de halve finales haalde. Daarin verloor de ploeg van Duitsland (2-1).

Oud-international Sarah Bouhaddi zei in 2019 dat er onder Diacre een "zeer negatief klimaat" heerste bij de Franse ploeg. "Het is onmogelijk om met deze coach een titel te winnen", voegde de voormalig keeper daaraan toe.

De Franse voetbalbond (FFF) belegt maandag een spoedvergadering om de situatie rond de Franse vrouwenploeg te bespreken, laat de bond weten in een verklaring. "De FFF wil iedereen eraan herinneren dat geen enkel individu boven het Franse team staat."

Frankrijk komt op het WK van komende zomer uit in poule E en speelt tegen Jamaica, Brazilië en Panama. De beste prestatie van de Franse vrouwen op het mondiale eindtoernooi was de vierde plaats in 2011. Bij de voorgaande twee edities waren de kwartfinales steeds het eindstation.

