Franse sterspeelster Renard gaat niet naar WK om conflict met bondscoach

De Franse sterspeelster Wendie Renard gaat komende zomer niet naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De aanvoerder stelt zich niet meer beschikbaar voor het Franse team vanwege een conflict met bondscoach Corinne Diacre.

"Ik kan het huidige systeem, dat ver verwijderd is van de eisen van het hoogste niveau, niet langer ondersteunen", verklaart Renard in een statement haar beslissing. "Onder zulke omstandigheden ga ik dit WK niet spelen."

"Mijn gezicht kan de pijn verbergen, maar mijn hart doet pijn. En ik wil geen pijn meer hebben. Het is voor mij een trieste dag, maar dit is een noodzakelijke beslissing om mijn mentale gezondheid te behouden."

Het is niet duidelijk waarover het conflict Renard met Diacre gaat. De bondscoach van de Franse ploeg lag de afgelopen jaren al vaker in de clinch met haar topspeelsters. Amandine Henry en Eugénie Le Sommer stelden zich om die reden niet beschikbaar voor het EK van afgelopen zomer.

De 32-jarige Renard geldt als de grootste voetbalster aller tijden van Frankrijk. De verdediger won veertien landstitels en negen keer de Champions League. Met Frankrijk was ze minder succesvol: de 142-voudig international won nog nooit een grote prijs met 'Les Bleues'.

Frankrijk komt op het WK van komende zomer uit in poule E en speelt tegen Jamaica, Brazilië en Panama. De beste prestatie van de Franse vrouwen op het mondiale eindtoernooi was de vierde plaats in 2011. Bij de voorgaande twee edities waren de kwartfinales steeds het eindstation.