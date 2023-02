Slot klaagt niet over Shakhtar als opponent Feyenoord: 'Er waren betere ploegen'

Arne Slot is niet ontevreden met Shakhtar Donetsk als tegenstander van Feyenoord in de achtste finales van de Europa League. De trainer denkt dat zijn ploeg vrijdag een sterkere club had kunnen loten.

"Shakhtar zal ongetwijfeld een goede ploeg zijn. Er zitten alleen nog maar sterke en mooie clubs in het toernooi. Maar er waren wel een of twee clubs die ik op voorhand sterker had ingeschat", zei Slot vrijdag op zijn persconferentie in De Kuip.

Shakhtar Donetsk is de huidige nummer twee in de Oekraïense competitie. De club begon het Europese seizoen in de Champions League en bereikte als nummer drie de tussenronde van de Europa League. Donderdag werd het Franse Stade Rennais - de nummer vijf van de Ligue 1 - na strafschoppen uitgeschakeld.

"Ik heb donderdagavond niet naar Shakhtar gekeken. Maar wij hebben in de voorbereiding tegen Stade Rennais gespeeld en toen vond ik ze wel indrukwekkend. Shakhtar heeft Stade Rennais nu uitgeschakeld, dus het is een sterke tegenstander", verwacht Slot.

Vanwege de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne - die vandaag al een jaar duurt - speelt Feyenoord de uitwedstrijd niet in Donetsk, maar in de Poolse hoofdstad Warschau. De Rotterdammers mogen vanwege een straf van de UEFA sowieso geen supporters meenemen.

"Ik denk ook niet dat het stadion vol zal zitten met thuissupporters", zegt Slot. "Dat is niet in het voordeel van Shakhtar, want het lijkt me dat iedereen graag thuis speelt. Maar de reden dat we niet in Oekraïne spelen is vooral verschrikkelijk."

Shakhtar Donetsk plaatste zich na een penaltyserie tegen Stade Rennais voor de achtste finales van de Europa League. Foto: AFP

'Het woord kampioenschap valt niet zo vaak'

Feyenoord, dat zich als groepswinnaar rechtstreeks voor de achtste finales van de Europa League plaatste, speelt op 9 en 16 maart tegen Shakhtar. Tot de eerste ontmoeting staan er nog twee Eredivisie-duels en de wedstrijd tegen sc Heerenveen in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker op het programma.

Feyenoord ligt momenteel op koers om voor de tweede keer deze eeuw landskampioen te worden. De Rotterdammers hebben drie punten meer dan naaste belager Ajax en een stuk gunstiger programma.

"Het woord kampioenschap valt hier niet zo vaak, moet ik eerlijk zeggen", zei Slot over de goede uitgangspositie van Feyenoord. "We staan er heel goed voor, maar ik zie de toegevoegde waarde niet om elke dag te roepen dat we met de titel bezig zijn. We hebben nog geen enkele ploeg weggespeeld dit seizoen."