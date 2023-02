Feyenoord-opponent Shakhtar met hoofd bij oorlog: 'Eerst levend wakker worden'

Feyenoord treft in de achtste finales van de Europa League met Shakhtar Donetsk de laatst overgebleven Oekraïense club in Europa. Vanwege de oorlog heeft het team van trainer Igor Jovicevic te dealen met een uitzonderlijke situatie. Toch is Shakhtar bezig aan een fraaie tocht door Europa.

"Het is onwerkelijk wat we moeten meemaken", vertelde Jovicevic eerder deze Europese campagne, toen RB Leipzig de tegenstander was. "We trainen, houden ons daarna bezig met schuilplaatsen en de mensen die voor ons vechten. En dan moeten we ons weer richten op RB Leipzig."

De Oekraïense club heeft sinds 2014 door het conflict tussen Oekraïne en door Rusland gesteunde separatisten niet meer in Donetsk gespeeld en is gedwongen om 'thuiswedstrijden' in de competitie 1.200 kilometer verderop in Lviv te spelen.

De Europese thuiswedstrijden vinden doorgaans op neutraal terrein plaats in de Poolse hoofdstad Warschau, waar veel Oekraïeners naartoe zijn gevlucht. "Dit zijn omstandigheden die je psychologisch kunnen slopen", zei Jovicevic eerder dit seizoen tegen ESPN.

"Na de wedstrijd hebben we een reis van zo'n tien uur naar huis. Voor andere teams is er rust; ze kunnen naar de jacuzzi, een massage krijgen of barbecueën met hun gezin. Geen enkel ander team in Europa moet het doen zoals wij."

Shakhtar-fans op de tribune bij het duel met Stade Rennais. Foto: AFP

Shakhtar raakte Mudryk en nog vele anderen kwijt

Zelfs bij de verkoop van sterspeler Mykhailo Mudryk kwam de oorlog bij Shakhtar op de eerste plaats. De vleugelflitser vertrok deze winter voor zo'n 100 miljoen euro naar Chelsea. Nog nooit kreeg de dertienvoudig Oekraïens landskampioen zo veel geld voor een speler.

De transfersom kwam voor een aanzienlijk deel ten goede aan de soldaten en hun families in Oekraïne. De club lanceerde een eigen project en stopte er direct 25 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) in. "Wij staan voor altijd bij onze soldaten in het krijt", vertelde voorzitter Rinat Akhmetov.

De ambitieuze Akhmetov zag afgelopen jaar naast Mudryk nog veel meer spelers vertrekken. Zij leverden de club nauwelijks wat op, omdat de FIFA spelers de mogelijkheid gaf om transfervrij te verkassen vanwege de situatie in het land.

De club liep miljoenen mis en zag bovendien de kwaliteit in de selectie snel afnemen. Volgens Shakhtar was de bemoeienis van de FIFA ongegrond en dus eiste de club 40 miljoen euro van de wereldvoetbalbond. Een gang naar het internationale sporttribunaal CAS leverde niets op.

De opstelling van Shakhtar Donetsk tegen Stade Rennais Trubin (Oek); Konoplya (Oek), Bondar (Oek), Matvienko (Oek), Mykhaylichenko (Oek); Zubkov (Oek), Bondarenko (Oek), Stepanenko (Oek), Sudakov (Oek), Topalov (Oek); Traoré (Bfa).

Shakhtar-aanvoerder Mykola Matviyenko na de zege op Stade Rennais. Foto: AFP

'Willen vooral 's ochtends levend wakker worden'

Ondanks de omstandigheden is Shakhtar bezig aan een fraaie reis door Europa. De ploeg speelde 'thuis' knap met 1-1 gelijk tegen Real Madrid, maar wist in een poule met verder RB Leipzig en Celtic uiteindelijk nét geen plek bij de laatste zestien te veroveren.

Die verrassing tegen Real was hét hoogtepunt, maar de winst op Stade Rennais - een jaar na de Russische invasie - zal binnen de club ook niet snel vergeten worden. Dankzij een late goal sleepte Shakhtar er een penaltyserie uit. Daarin greep keeper Antoli Trubin vervolgens de hoofdrol.

En dus mag Shakhtar dromen van meer Europees succes, allereerst op 9 maart in Warschau en een week later in De Kuip. "Het is mijn droom om met mijn team ooit in een thuisstadion vol fans te spelen. De volgende ronde kunnen we een deel van hen in ieder geval weer zien", zei Jovicevic.

Ondertussen blijft Shakhtar ondanks de oorlog gewoon in Oekraïne trainen. Jovicevic: "We moeten binnenkort weer nadenken over tactiek, maar we willen vooral 's ochtends levend wakker worden."