Zware loting voor AZ: Lazio opponent in achtste finales Conference League

AZ heeft het vrijdag niet bepaald getroffen bij de loting voor de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders nemen het op tegen Lazio.

AZ gaat op donderdag 9 maart eerst op bezoek bij Lazio. Precies een week later volgt de return in Alkmaar. De twee ploegen stonden niet eerder tegenover elkaar.

Lazio speelde in de groepsfase van de Europa League tegen onder meer Feyenoord en eindigde toen als derde. De Italianen wonnen in Rome met 4-2 van Feyenoord en verloren in De Kuip met 2-0.

AZ had zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales en mocht de tussenronde dus overslaan. De Alkmaarders zouden daardoor in de achtste finales sowieso een ploeg uit de tussenronde treffen.

In de groepsfase was AZ al de enige Nederlandse ploeg in het hoofdtoernooi van de Conference League. FC Twente verloor in de laatste voorronde van Fiorentina.

Loting achtste finales Conference League Lazio-AZ

AEK Larnaca-West Ham United

Fiorentina-Sivasspor

Lech Poznan-Djurgardens

FC Basel-Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol-OGC Nice

Anderlecht-Villarreal

KAA Gent-Istanbul Basaksehir

Van den Brom met Lech Poznan naar Zweden

Het Lech Poznan van trainer John van den Brom trof het een stuk beter dan AZ bij de loting voor de achtste finales van de Conference League. De Polen spelen tegen Djurgardens IF uit Zweden.

Eerder op de dag werd de loting voor de achtste finales van de Europa League verricht. Daarbij werd Feyenoord gekoppeld aan Shakhtar Donetsk.