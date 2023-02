Feyenoord treft Shakhtar Donetsk in achtste finales Europa League

Feyenoord neemt het in de achtste finales van de Europa League op tegen Shakhtar Donetsk, zo heeft de loting vrijdag bepaald. Het Manchester United van trainer Erik ten Hag speelt tegen Real Betis.

Feyenoord speelt op donderdag 9 maart eerst uit tegen Shakhtar Donetsk. Precies een week later volgt de return in De Kuip.

Feyenoord en Shakhtar speelden in het verleden twee keer eerder tegen elkaar. In 2017 ontmoetten de ploegen elkaar in de groepsfase van de Champions League. Shakhtar won toen voor eigen publiek met 3-1 en in Rotterdam met 1-2.

Shakhtar plaatste zich via de tussenronde voor de achtste finales. Daarin waren de Oekraïners via penalty's te sterk voor Stade Rennais, nadat de return in Frankrijk na verlenging in 2-1 was geëindigd. Shakhtar had de heenwedstrijd in Warschau met 2-1 gewonnen.

Feyenoord ging als groepswinnaar rechtstreeks door naar de achtste finales en mocht de tussenronde dus overslaan. De Rotterdammers, de enig overgebleven Nederlandse ploeg in de Europa League, zouden daardoor in de achtste finales sowieso een ploeg uit de tussenronde treffen.

Loting achtste finales Europa League Feyenoord-Shakhtar Donetsk

Union Berlin-Union Saint-Gilloise

Sevilla-Fenerbahçe

Juventus-SC Freiburg

Bayer Leverkusen-Ferencváros

Sporting CP-Arsenal

Manchester United-Real Betis

AS Roma-Real Sociedad

Ten Hag met United opnieuw naar Spanje

Ten Hag reist met Manchester United opnieuw af naar Spanje. Na de winst op FC Barcelona in de tussenronde is Real Betis de tegenstander in de achtste finales.

Voor PSV en Ajax viel het doek donderdagavond in de tussenronde. De Eindhovenaren wonnen met 2-0 van Sevilla, maar die uitslag was onvoldoende na de 3-0-nederlaag in Zuid-Spanje. Ajax verloor met 3-1 van Union Berlin na het doelpuntloze gelijkspel in de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.