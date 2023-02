FC Twente bevestigt: Bruggink komende drie seizoenen technisch directeur

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De formele aanstelling van Bruggink was een kwestie van tijd. FC Twente meldde vorige week al dat het van plan was om de oud-speler van de club aan te stellen als technisch directeur. Bruggink bevestigde donderdagavond bij ESPN, waarbij hij voor de laatste keer aanschoof als analist, dat hij een akkoord had bereikt met FC Twente.