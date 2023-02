Feyenoord-middenvelder Timber door knieblessure maandenlang uitgeschakeld

Quinten Timber kan voorlopig niet in actie komen voor Feyenoord. De middenvelder liep deze week op "ongelukkige wijze" een knieblessure op tijdens een training en is maandenlang uit de roulatie.

De ziekenboeg van Feyenoord is al aardig gevuld. Doelman Justin Bijlow brak deze maand zijn pols en komt voorlopig niet in actie. Ook Sebastian Szymanski (knie) en Patrik Walemark (bovenbeen) zijn momenteel geblesseerd. Verdediger Gernot Trauner raakte in december geblesseerd aan zijn knie, maar hoopt binnenkort zijn rentree te maken.

Feyenoord is nog op drie fronten actief en dus kan Slot iedereen gebruiken. De Rotterdammers gaan aan kop in de Eredivisie, treffen sc Heerenveen in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker en zijn ook nog actief in Europa. Feyenoord werd vrijdag aan Shakhtar Donetsk gekoppeld bij de loting voor de achtste finales van de Europa League.