Heitinga verwacht dat Ajax seizoen succesvol kan afsluiten: 'Zie een stijgende lijn'

John Heitinga heeft er ondanks de Europese uitschakeling van Ajax alle vertrouwen in dat hij het seizoen nog succesvol kan afsluiten met zijn ploeg. De Amsterdammers verloren donderdag met 3-1 van Union Berlin in de tussenronde van de Europa League.

"Ik zie ons steeds beter worden", zei Heitinga. "Internationaal is het voorbij, maar in de Eredivisie en KNVB-beker zijn we nog kansrijk. Ik heb heel veel goede dingen gezien."

De 39-jarige Heitinga ging in zijn zevende wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax voor het eerst onderuit, maar blijft positief. "Wij hebben ook voor elkaar gestreden. Ik zie zeker een stijgende lijn in ons spel."

"Zondag spelen we alweer tegen Vitesse in de Eredivisie en donderdag staat een kwartfinale in de KNVB-beker tegen De Graafschap op het programma. Dan moeten we er weer staan."

De afgelopen jaren presteerde Ajax een stuk beter in Europa. Zo haalden de Amsterdammers vorig seizoen de achtste finales van de Champions League en kwamen ze in 2021 tot de kwartfinales van de Europa League. "We zijn de afgelopen jaren verwend in Europa", zei Heitinga. "Nu zijn we een ploeg in opbouw."

Berghuis: 'Uitschakeling in tussenronde niet goed genoeg'

Volgens Steven Berghuis moet Ajax de lat in Europees verband in ieder geval niet lager gaan leggen. "Dat we uitgeschakeld worden in de tussenronde is niet goed genoeg voor Ajax. Dat is duidelijk", zei de aanvaller tegen ESPN. "We moeten die lat nastreven. Dat is dit seizoen niet gelukt, maar daar moeten we wel weer naartoe."

Ook Berghuis blijft ondanks de uitschakeling positief. "Union is dit seizoen succesvol met zijn stijl. Maar wij zijn ook heel succesvol geweest en hopen met onze manier van spelen nog succesvol te zijn dit seizoen."