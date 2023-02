Supporter van PSV die Sevilla-keeper aanviel had een stadionverbod

De supporter van PSV die donderdagavond het veld bestormde en Sevilla-keeper Marko Dmitrovic aanviel, had een stadionverbod. Dat laat de Eindhovense club vrijdag weten.

Het is niet duidelijk hoe de toeschouwer met een stadionverbod toch het Philips Stadion binnen kon komen. PSV speelde donderdag de return tegen Sevilla in de tussenronde van de Europa League.

"Dit is PSV-onwaardig en wij schamen ons er diep voor", zegt algemeen directeur Marcel Brands in een verklaring. "Wij gaan met de betreffende instanties in gesprek hoe we de stadionverboden beter kunnen handhaven. We hopen door middel van een meldplicht."