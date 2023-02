Nederlander Verbruggen schrijft historie in penaltyserie: 'Maar ben geen specialist'

De Nederlandse keeper Bart Verbruggen van Anderlecht blijft nuchter onder zijn historische prestatie tegen Ludogorets in de tussenronde van de Conference League. De doelman stopte donderdagavond alle penalty's en hielp zijn ploeg naar de laatste zestien.

"Dit zijn dingen waar je als klein kind van droomt. Maar ik had het ook niet erg gevonden als we met 3-0 hadden gewonnen hoor", zei de nuchtere Verbruggen na zijn heldenrol tegen Sporza.

De twintigjarige keeper, die de jeugdopleiding van NAC in 2020 verliet voor die van Anderlecht, stopte achtereenvolgens inzetten van Pipa, Dominik Yankov en Pedro Naressi. Door rake strafschoppen van Lior Refaelov, Jan Vertonghen en Yari Verschaeren - zij passeerden Sergio Padt - voegden de Belgen zich bij de laatste zestien.

Het is volgens databureau Opta voor het eerst in 35 jaar dat een keeper in een Europees toernooi geen enkel doelpunt incasseert in een penaltyreeks. Hoewel Verbruggen duidelijk de man van de avond was, bleef hij zelf bescheiden onder zijn heldenrol.

"Ik weet niet of ik me al specialist kan noemen. Ik heb nog maar twee keer een penaltyserie meegemaakt in mijn prille carrière", zei de Nederlander, die sinds eind vorig jaar de eerste keeper van Anderlecht is.

"Het is altijd een beetje een spelletje tussen de nemer en de keeper. Ik probeer de druk bij de nemer te leggen en dat lukte. Hopelijk kan ik zo doorgaan. Het is ook fijn dat we genoeg jongens hebben die het hoofd koel houden in een penaltyserie. Dat is een kwaliteit van de hele ploeg."