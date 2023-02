Droomseizoen Union Berlin krijgt vervolg tegen Ajax: 'De waanzin gaat verder'

De trainer en spelers van Union Berlin zijn in extase na het uitschakelen van Ajax in de tussenronde van de Europa League. Het sprookje van de Bundesliga-club lijkt dit seizoen maar niet ten einde te komen.

"De waanzin gaat verder", zei trainer Urs Fischer na de return in Berlijn. "Als ik denk aan waar we stonden na de eerste twee groepswedstrijden... En nu hebben we ons gekwalificeerd voor de achtste finales. Je zou denken dat het niet nog beter kan."

Union Berlin verloor de eerste twee groepswedstrijden in de Europa League, maar boekte daarna vier overwinningen en plaatste zich zo voor de tussenronde. Ook in eigen land beleeft de stuntploeg een droomseizoen: Union Berlin is na 21 speelronden gedeeld koploper en staat in de kwartfinales van de DFB-Pokal.

Tegen Ajax zat het de ploeg uit Berlijn niet tegen. Union kwam na twintig minuten op voorsprong via een penalty na een onfortuinlijke handsbal van Calvin Bassey. De 2-0 van Josip Juranovic was vooral te danken aan Ajax-keeper Gerónimo Rulli, die de bal knullig onder zich door liet gaan.

'We hadden veel geluk, maar mogen trots zijn'

Aan het begin van de tweede helft maakte Mohammed Kudus de aansluitingstreffer, maar voormalig Ajax-jeugdspeler Danilho Doekhi kopte Union Berlin enkele minuten later weer op voorsprong. Ajax miste in het restant van het duel nog goede kansen op de gelijkmaker. Zo schoot Kudus van dichtbij in vrije positie naast.

"We hadden veel geluk. Desondanks mogen we allemaal trots zijn op onszelf. Het team toonde de mentaliteit die nodig is", zei Fischer. Ook aanvoerder Rani Khedira vindt dat Union Berlin het ticket voor de achtste finales van de Europa League zelf heeft afgedwongen.

"We hebben ons hart op het veld gelegd. Als we dat doen, zijn we moeilijk te verslaan. We genieten van het moment, want niemand had dit durven dromen voordat het seizoen begon. Het is ongelooflijk wat we meemaken", zei Khedira.