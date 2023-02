Ten Hag gunt spelers Manchester United een klein biertje na 'geweldige avond'

Erik ten Hag beleefde donderdagavond in de Europa League-return tegen FC Barcelona (2-1-zege) een van zijn mooiste wedstrijden als trainer van Manchester United. De Nederlandse coach denkt dat het bereiken van de achtste finales zijn ploeg ook op de langere termijn gaat helpen.

"Dit was een geweldige avond", zei een tevreden Ten Hag in gesprek met ESPN. "FC Barcelona staat in de competitie acht punten voor op Real Madrid en we hebben deze week kunnen zien hoe goed Real is (2-5-zege bij Liverpool in de Champions League, red.)."

"Deze zege heeft zó veel impact en is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het team. Dit is de volgende stap. Als je van FC Barcelona kunt winnen, kan dat alleen maar heel veel geloof en vertrouwen geven."

Na het 2-2-gelijkspel van vorige week in Camp Nou maakten United en Barcelona er donderdagavond ook op Old Trafford een spannend duel van. Robert Lewandowski zette de Catalanen vroeg in de wedstrijd vanaf de stip op voorsprong, maar na rust trok de thuisploeg de wedstrijd via Fred en invaller Antony naar zich toe.

'Antony brengt geloof in de ploeg'

Vooral Antony had volgens Ten Hag een grote invloed op de wedstrijd. De Braziliaanse oud-Ajacied, die door blessures dit seizoen niet elk duel speelt, kwam halverwege de wedstrijd in het veld voor Wout Weghorst.

"Bij Antony weet je: die brengt geloof in de ploeg", zei Ten Hag. "Hij heeft vertrouwen, gaat voor elke bal en is niet bang. Daarnaast dribbelt hij op spelers af en loopt hij achter de laatste linies. Hij en Alejandro Garnacho brachten als invallers energie in de ploeg."