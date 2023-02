Heitinga vond Ajax goed spelen in Berlijn: 'Maar daar hebben we geen reet aan'

John Heitinga is van mening dat Ajax een plek in de achtste finales van de Europa League had verdiend. De trainer vond de 3-1-nederlaag tegen Union Berlin donderdag en daarmee de Europese uitschakeling onterecht.

"Wat de doorslag heeft gegeven? Twee hele slechte goals die we tegen kregen", reageerde Heitinga bij ESPN. De coach doelde onder meer op de penalty voor Union na een handsbal van Calvin Bassey in het strafschopgebied.

"Je moet het geluk soms aan je zijde hebben. De scheidsrechter neemt uiteindelijk de beslissing om een strafschop te geven. Dat heb je niet in de hand. En dan krijg je nog een goal tegen op een slecht moment", refereerde hij aan de 2-0 vlak voor rust door een fout van Ajax-doelman Gerónimo Rulli.

"Soms krijg je niet wat je verdient. Bij vlagen heb je goed voetbal laten zien, maar daar heb je geen reet aan. Dan krijg je nog een goede kans voor Kudus, maar die bal ging er dan niet in. De strijdlust was er in ieder geval. Met de instelling zat het goed."

Tadic vond Ajax veel beter

Ook aanvoerder Dusan Tadic vond de Europese uitschakeling onterecht. "We waren veel beter, maar natuurlijk zijn we niet tevreden met het resultaat. We verdienden de volgende ronde", zei de Serviër bij Veronica.

"Wij waren de betere. Helaas hebben we dat niet in de score tot uitdrukking kunnen brengen", vervolgde Tadic. "Voetbal is heel vervelend soms. Maar ik ben trots op de manier waarop we hebben gevochten."

Nu zijn nog maar twee Nederlandse clubs actief in Europa. Feyenoord en AZ hervatten in maart hun campagne in de achtste finales van respectievelijk de Europa League en Conference League. PSV werd eerder op de donderdag ondanks een 2-0-zege uitgeschakeld door Sevilla.

