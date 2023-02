Ajax komt strafschop en fout Rulli niet te boven en strandt in Europa

Ajax is er donderdag niet in geslaagd de achtste finales van de Europa League te halen. De Amsterdammers verloren met 3-1 bij Union Berlin, een resultaat dat na de eerdere 0-0 in Amsterdam Europese uitschakeling betekende.

Een discutabel VAR-moment brak de ban in Stadion An der Alten Försterei in Berlijn. Calvin Bassey kreeg de bal in het strafschopgebied op de hand en arbiter Ricardo de Burgos wees op advies van de VAR naar de stip. Robin Knoche schoot vanaf 11 meter raak.

Op slag van rust kreeg Ajax een tweede dreun. Keeper Gerónimo Rulli blunderde bij een schot van Josip Juranovic en zag de bal in het doel verdwijnen: 2-0. Even daarvoor dacht Mohammed Kudus te scoren namens Ajax, maar de Ghanees stond buitenspel.

Kudus was meteen na rust wel trefzeker, maar oud-Ajacied Danilho Doekhi kopte enkele minuten later raak namens de thuisploeg: 3-1. Ajax kon daarna weinig klaarspelen, waardoor uitschakeling een feit was. Het betekende de eerste nederlaag van Ajax onder trainer John Heitinga (vijf zeges, één gelijkspel).

Er zijn nog maar twee Nederlandse clubs actief in Europa. Feyenoord en AZ hervatten in maart hun campagne in de achtste finales van respectievelijk de Europa League en Conference League. PSV werd eerder op de dag ondanks een 2-0-zege Europees uitgeschakeld door Sevilla.

VAR-ingreep en fout Rulli doen Ajax pijn

Heitinga toverde in Berlijn een nieuwe tactische variant uit de hoge hoed, waardoor linksback Owen Wijndal op de bank moest plaatsnemen. Ajax speelde in een driemansachterhoede met Bassey, Jurriën Timber en Devyne Rensch. Edson Álvarez schoof door naar het middenveld, dat uit vier spelers bestond.

Ajax had het overwicht, maar concrete kansen bleven in eerste instantie uit. Union had weinig te duchten van het bezoek en loerde, net als in de Johan Cruijff ArenA, op de counter. Na een kwartier werd Union Berlin in het zadel geholpen door de VAR.

Bassey kreeg de bal tegen de arm gekopt, maar de verdediger leek het contact niet te kunnen vermijden. Scheidsrechter De Burgos gaf eerst geen strafschop, maar na het bekijken van de beelden wees de Spanjaard alsnog naar de stip. De strafschop van Knoche werd nog getoucheerd door Rulli, maar de doelman kon een goal niet voorkomen: 1-0.

In de slotfase van de eerste helft maakte Ajax aanspraak op de gelijkmaker. Kudus leek te scoren na goed voorbereidend werk van Tadic en Bergwijn, maar de Ghanees stond buitenspel.

Een blunder van Rulli zorgde vlak voor rust voor een nieuwe klap voor Ajax. De Argentijn kon een simpel afstandsschot van Juranovic niet keren, waardoor Ajax in de tweede helft twee keer moest scoren om een verlenging af te dwingen.

Oud-Ajacied Doekhi geeft genadeklap

Kudus deed na rust meteen van zich spreken. De aanvaller toucheerde een indraaiende voorzet van Steven Bergwijn, waarna de bal achter doelman Frederik Rønnow in het doel belandde.

Ajax was nog niet klaar met juichen of het stond al 3-1 voor Union Berlin. Doekhi, vanaf 2016 twee jaar actief in de jeugd van Ajax, ontdeed zich bij een corner van zijn directe tegenstander Timber en kopte hard raak. Rulli raakte de bal nog aan, maar kon de inzet niet keren.

Ajax zocht daarna naarstig naar de aansluitingstreffer, maar de bezoekers konden nauwelijks een gaatje vinden in de Berlijnse defensie. Rulli zorgde er met enkele reddingen nog voor dat een grote nederlaag uitbleef.

