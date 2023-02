Ten Hag beleeft nieuw hoogtepunt met United: Antony velt vonnis over Barcelona

Erik ten Hag heeft donderdag een nieuw hoogtepunt beleefd met Manchester United. De ploeg van de Nederlandse trainer schakelde FC Barcelona uit in de tussenronde van de Conference League dankzij een goal van Antony: 2-1.

Na het 2-2-gelijkspel van vorige week in Camp Nou zag het er op Old Trafford bij rust niet goed uit voor United. Barcelona leidde namelijk door een rake penalty van Robert Lewandowski. Keeper David De Gea kon de inzet nét niet stoppen.

Vroeg in de tweede helft tekende Fred voor de gelijkmaker namens United door op aangeven van Bruno Fernandes raak te schieten. Bij het ingaan van de slotfase was het woord aan Antony. De oud-Ajacied vond de verre hoek na een afgeslagen bal en maakte zijn eerste goal sinds 10 januari.

Met Frenkie de Jong in de ploeg perste Barcelona er nog vergeefs een slotoffensief uit. De gelijkmaker was in de extra tijd nog bijna een feit, maar Raphaël Varane was op de lijn de reddende engel voor United.

Bij United had Wout Weghorst net als vorige week een basisplaats als aanvallende middenvelder. Hij werd bij rust gewisseld. Ten Hag hield Tyrell Malacia op de bank. Bij Barcelona maakte De Jong de wedstrijd vol.

Europa League-uitslagen FC Midtjylland-Sporting CP* 0-4

AS Monaco-Bayer Leverkusen* 2-3

FC Nantes-Juventus* 0-3

PSV-Sevilla* 2-0

AS Roma*-Red Bull Salzburg 2-0

Manchester United*-FC Barcelona 2-1

Stade Rennais-Shakhtar Donetsk 1-0 (verlenging)

Union Berlin*-Ajax 3-1

Ten Hag blijft succes boeken met United

Het Europese succes is een nieuwe opsteker voor Ten Hag, die United in zijn debuutseizoen steeds meer naar zijn hand zet. In de Premier League zijn 'The Red Devils' opgeklommen naar de derde plek.

Bovendien staat United in de finale van de League Cup. Daarin is Newcastle United zondag om 17.30 uur de tegenstander. Ten Hag kan zijn eerste prijs pakken met United.