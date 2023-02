PSV-directeur Brands schaamt zich diep voor aanval fan op Sevilla-keeper

Directeur Marcel Brands is woedend op de PSV-supporter die donderdag in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Sevilla het veld van het Philips Stadion opkwam en keeper Marko Dmitrovic aanviel.

"Ik heb hier geen woorden voor", zei de algemeen directeur van de Eindhovenaren na afloop. "Het is verschrikkelijk, ook dat hij zijn medesupporters te schande maakt."

PSV ziet vermoedelijk een flinke straf van de UEFA tegemoet. "Ik heb hier ook geen ervaring mee", zei Brands. "Vuurwerk of andere dingen op het veld gooien is natuurlijk niet goed, maar dit gaat wel een stuk verder. Ik schaam me hier diep voor."

De fan, volgens Brands een vrij jonge toeschouwer, kon snel worden afgevoerd. "We moeten dit keihard aanpakken en zorgen dat hij nooit meer in het stadion komt."

Ook PSV-trainer Ruud van Nistelrooij is geschrokken van het incident. "Het is ondenkbaar dat je als supporter een speler aanvalt. Het is betreurenswaardig dat we het hier over moeten hebben."

PSV is ondanks de zege van 2-0 uitgeschakeld in de Europa League. Vorige week zegevierde Sevilla immers met 3-0.

Luuk de Jong verbaasd over 'vroeg' affluiten arbiter

Volgens aanvoerder Luuk de Jong heeft PSV het tweeluik dan ook "daarginds" verloren. "Vandaag hebben we gestreden, daar ben ik trots op", vertelde de ex-speler van Sevilla voor de camera van ESPN. "We waren goed aan de bal en maakten goede goals. Helaas was het niet genoeg."

Na de treffer van Fábio Silva in de vijfde minuut van de blessuretijd hoopte De Jong dat PSV in elk geval nog een kans zou krijgen. "Volgens mij zei de scheidsrechter (Daniele Orsato, red.) dat er nog twee minuten te gaan waren. Maar bij de eerste lange bal floot hij af. Mauro Júnior vroeg waarom dat zo was en hij kreeg direct rood."

Van Nistelrooij moest erkennen dat Sevilla alleen in de slotfase stevig onder druk werd gezet door PSV. "De intentie was om een offensief te creëren aan het begin. Dat heb ik ook in alle interviews gezegd en met het team besproken. Maar we kregen het niet voor elkaar."

Zo houdt voor PSV het Europese seizoen al in februari op. In de nazomer viel al het doek in de play-offs van de Champions League, door een nederlaag tegen Rangers FC. Daarna ging PSV als nummer twee door in een Europa League-groep met Arsenal, Bodø/Glimt en FC Zürich.