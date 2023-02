Sevilla-coach Sampaoli hekelt PSV-fan die keeper aanviel: 'Verontrustend'

Sevilla-trainer Jorge Sampaoli spreekt schande van de PSV-fan die keeper Marko Dmitrovic aanviel. Het incident gebeurde in de slotfase van de wedstrijd in de tussenronde van de Europa League.

"Het is ontzettend erg dat dit is gebeurd. Ik vind het verontrustend, dit soort dingen moeten stoppen. Daar moeten we met z'n allen voor zorgen. In de toekomst mag dit niet meer gebeuren", zei de coach op de persconferentie in het Philips Stadion.