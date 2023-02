Aangevallen Sevilla-doelman Dmitrovic hoopt dat PSV wordt bestraft

Sevilla-doelman Marko Dmitrovic hoopt dat PSV wordt bestraft naar aanleiding van de fan die hem in de slotfase van de Europa League-wedstrijd van donderdag aanviel. Ook Sevilla-trainer Jorge Sampaoli sprak schande van het incident.

"Een fan duwde me van achteren. Volgens mij was hij boos over het resultaat van zijn team", zei Dmitrovic in gesprek met het clubkanaal van Sevilla. "En hij was volgens mij dronken. Hij duwde me en ik hield hem tegen tot de beveiligers arriveerden. Ik had veel woede in mijn lijf. Dit mag niet gebeuren."