PSV komt te laat op gang tegen Sevilla en is uitgeschakeld in Europa

PSV is er donderdag niet in geslaagd de achtste finales van de Europa League te bereiken ten koste van Sevilla. De ploeg van Ruud van Nistelrooij moest in Eindhoven de 3-0-nederlaag in Spanje wegpoetsen, maar kwam niet verder dan een 2-0-zege. In de slotfase werd het duel ontsierd door een PSV-fan, die het veld betrad en de confrontatie zocht met Sevilla-doelman Marko Dmitrovic.

Pas in de tweede helft vielen de eerste grote kansen te noteren in het Philips Stadion. Luuk de Jong kon een kopbal niet goed richten, terwijl Johan Bakayoko twee kansen verzuimde te verzilveren. Aan de andere kant schoot Ivan Rakitic namens Sevilla op de lat.

Een kwartier voor tijd werd het harde werken van PSV beloond. De Jong was zijn tegenstander Fernando te slim af en tikte de bal vervolgens door de benen van Sevilla-doelman Marko Dmitrovic: 1-0.

De Jong schoot even later ook de 2-0 binnen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van aangever Fábio Silva. In blessuretijd maakte Silva nog wel de 2-0, maar daar bleef het bij. In de slotfase lag het duel even stil vanwege een boze PSV-fan op het veld. Hij viel Dmitrovic aan, maar werd snel daarna afgevoerd.

PSV is dit seizoen nog op twee fronten actief. De Eindhovenaren staan in de Eredivisie zes punten achter op koploper Feyenoord. In de kwartfinale van de KNVB-beker neemt de formatie van Van Nistelrooij het op tegen ADO Den Haag.

Een supporter betrad in de slotfase het veld en werd in bedwang gehouden door Sevilla-doelman Marko Dmitrovic. Foto: Reuters

PSV speelt voor rust niets klaar

Van Nistelrooij probeerde met een iets andere opstelling een comeback tegen Sevilla te realiseren. Phillipp Mwene en André Ramalho mochten achterin starten ten koste van Jordan Teze en Armando Obispo. Middenvelder Ibrahim Sangaré was nog niet fit genoeg om te starten, waardoor Erick Gutiérrez voor het eerst in een maand tijd in de basis stond.

PSV zocht naar de snelle openingstreffer, maar kwam niet verder dan een mislukte kopbal van De Jong en een schotje van Guus Til. Sevilla, zonder de geschorste Nemanja Gudelj, hield eenvoudig stand. Alleen doelman Dmitrovic had enkele wankele momenten. De Serviër verving de Marokkaanse WK-held Yassine Bounou, die in de warming-up afhaakte.

Vlak voor rust genoot De Jong nog wat vrijheid bij een voorzet, maar de spits kon zijn kopbal geen richting meegeven. PSV kwam in de eerste helft tot geen enkele poging tussen de palen. Sevilla hield het bij één schot op doel. Het afscheid van de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo tijdens de rust was tot dan toe het hoogtepunt in het Philips Stadion.

Cody Gakpo nam in de rust afscheid van het publiek van PSV. Foto: ANP

PSV komt te laat op stoom

PSV besefte in de tweede helft dat het uit een ander vaatje moest tappen. De thuisploeg kreeg meer mogelijkheden via onder meer De Jong (kopbal), Til en tweemaal Bakayoko. Rakitic had twee grote kansen voor Sevilla, maar de Kroatische middenvelder trof de lat en schoot naast.

Een kwartier voor tijd was het eindelijk raak voor PSV. De Jong klopte Fernando in de lucht en tikt de bal vervolgens door de benen van Dmitrovic. De Jong maakte kort daarna ook de 2-0, maar de goal ging niet door. Vlak voor het doelpunt stond invaller Silva buitenspel.

In blessuretijd schoot Silva nog de 2-0 tegen de touwen, waardoor het thuispubliek nog hoop koesterde op een stunt. Maar in de twee minuten die volgden, vielen er geen treffers meer.

Het duel werd in de slotfase onderbroken door een boze PSV-fan die zich op het veld meldde bij Dmitrovic. De doelman van Sevilla was niet onder de indruk van de supporter en hield hem in bedwang. Meerdere beveiligers kwamen snel het veld op om de man weg te voeren.