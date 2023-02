Di María leidt Juventus met hattrick in Nantes naar achtste finales Europa League

Juventus heeft donderdag dankzij een ontketende Ángel Di María de achtste finales van de Europa League gehaald. De Argentijnse wereldkampioen schitterde met een hattrick tegen FC Nantes: 0-3.

Di María liet zich al heel snel gelden. De ervaren vleugelspeler verraste Nantes-keeper Alban Lafont al in de vijfde minuut met een prachtig bekeken schot in de verre hoek.

Een kwartier later zorgde hij ook voor de 0-2 door een penalty overtuigend te benutten. De strafschop was gegeven na een handsbal van Nantes-speler Nicolas Pallois, die rood kreeg.

In de slotfase bepaalde Di María ook de eindstand. Zijn inzet bleek door keeper Lafont achter de lijn te zijn gekeerd. De zege was ruim voldoende voor Juve na de 1-1 van vorige week in Turijn.

De overwinning is een opsteker voor Juventus, dat verder een slecht seizoen doormaakt. 'De Oude Dame' staat mede door een puntenstraf voor financiële fraude slechts zevende in de competitie.

Jeremiah St. Juste beleefde een mooie avond met Sporting CP. Foto: AFP

Ook St. Juste door met Sporting

Sporting CP won door doelpunten van Pedro Gonçalves (twee), Sebastián Coates en Stefan Gartenmann (eigen goal) met 0-4 van FC Midtjylland. De ploeg van basisklant Jeremiah St. Juste had thuis met 1-1 gelijkgespeeld en is dus ook door in de Europa League.

De overwinning van Sporting is van belang voor de strijd tussen Portugal en Nederland om de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst. Nederland staat er nog steeds uitstekend voor in de race om twee directe Champions League-tickets in het seizoen 2024/2025.

Bij AS Monaco-Bayer Leverkusen is de beslissing nog niet gevallen. De wedstrijd eindigde net als het heenduel in 2-3, waardoor een verlenging noodzakelijk is. Nederlanders Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker stonden in de basis bij Leverkusen.