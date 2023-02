Teleurgestelde Ramos beëindigt interlandloopbaan na gesprek met bondscoach

Sergio Ramos zet per direct een punt achter zijn interlandloopbaan. De 36-jarige recordinternational, die met Spanje twee keer Europees kampioen en eenmaal wereldkampioen werd, neemt die beslissing nadat de nieuwe bondscoach Luis de la Fuente heeft laten weten hem niet te zullen oproepen.

"De tijd is gekomen. Het moment om vaarwel te zeggen tegen de Spaanse nationale ploeg. Vanmorgen heeft de nieuwe bondscoach me verteld dat ik geen deel uitmaak van zijn plannen en dat dit ongeacht mijn prestaties ook niet zal gebeuren", schrijft Ramos, die sinds de zomer van 2021 uitkomt voor Paris Saint-Germain.

Ramos speelde zijn laatste van 180 interlands op 31 maart 2021 tegen Kosovo. Toenmalig bondscoach Luis Enrique nam hem daarna niet mee naar het EK en liet de ex-speler van Real Madrid ook buiten zijn selectie voor het WK in Qatar.

Dat had mede te maken met het feit dat Ramos de laatste jaren met veel blessures kampte. De weer fitte verdediger hoopte onder De La Fuente op een herstart in de nationale ploeg, ook omdat hij de laatste tijd veelvuldig in actie komt voor PSG.

"Er is een einde gekomen aan de weg die wat mij betreft langer had mogen zijn. Het eindigt met een bittere nasmaak. Ik geloof echt dat deze reis op mijn eigen voorwaarden zou moeten eindigen - dat zou verdiend zijn - of doordat ik niet meer het niveau haal dat nodig is om uit te komen voor de nationale ploeg. Niet door een leeftijdskwestie of om een andere reden."

De teleurgestelde Ramos haalt verder goed presterende routiniers als Luka Modric, Lionel Messi en Pepe aan om aan te tonen dat leeftijd slechts een getal is. Hij sluit positief af: "Ik blijf Spanje steunen met de passie van iemand die er trots op is 180 keer zijn land te hebben vertegenwoordigd."

Sergio Ramos viert het winnen van de wereldtitel met Spanje in 2010. Foto: Getty Images

Ramos grossierde in prijzen met Spanje

In maart 2005 vierde Ramos zijn debuut voor Spanje, in een oefenduel met China. De verdediger maakte in 2008 en 2012 deel uit van de Spaanse selectie die zich tot Europees kampioen kroonde.

In 2010 veroverde de verdediger de wereldtitel met 'La Roja' door Nederland te verslaan in de finale. Sinds het EK-succes van 2012 presteren de Zuid-Europeanen matig op eindtoernooien, de halve finale op het EK in 2021 uitgezonderd. Tijdens het WK in Qatar viel het doek al in de achtste finale tegen Marokko, dat na een 0-0-gelijkspel zegevierde na strafschoppen. Na die domper moest Luis Enrique vertrekken, waarna De La Fuente aantrad.

Spanje begint de EK-kwalificatiereeks op 25 maart met een thuiswedstrijd tegen Zweden. De ploeg van De la Fuente neemt in juni deel aan de eindronde van de Nations League in Nederland. Daarin is Italië op 15 juni de opponent in de halve finale. De andere halve eindstrijd gaat tussen Nederland en Kroatië.